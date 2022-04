Harry de Inglaterra contra William y Charles. Rechaza la invitación de la Reina.

Prince hablando con NBC desde los Países Bajos. Jura que tiene una relación privilegiada con su abuela, pero agrega que no está rodeada de las personas adecuadas. Si eso no fuera suficiente, se está tomando el tiempo para compartir el Platinum Jubilee. Y sobre Archie y Lillibet, revela que…

aquí vamos de nuevo. Ahora el palacio vibra cada vez que el Príncipe Harry decide dar una entrevista. No se equivoca. Porque incluso hoy, charlar con la periodista de Nbc Today, Hoda Kotb, ha estado lleno de críticas contra la familia real, suposiciones y quizás otro gran golpe para Su Majestad, ya que su sobrino ha insinuado que podría no estar involucrado. En el jubileo de platino, aunque Elizabeth lo había invitado como un acto de buena voluntad y reconciliación… Foto | video

Conoce a la abuela… “Fue genial volver a verla y estar con ella. Esta en excelentes condiciones. Siempre tuvo un buen sentido del humor conmigo, Megan y yo tomábamos el té con ella. “Quiero asegurarme de que esté protegida y rodeada por las personas adecuadas”, dijo Harry durante la entrevista, que se grabó en los Países Bajos durante los Juegos Invictus, pero sin que su esposa Meghan Markle ya regresara a California. Esta última frase suscitó las burlas de los observadores reales. ¿Cómo proteges a tu abuela de su villa Montecito? Y además de todo eso, ¿eso significa que el hermano William y el padre Carlo no son las “personas adecuadas”? La biógrafa de Harry, Angela Levine, comentó: “Esta consideración es un gran insulto para Charles y William. Una vez más ha demostrado que no es digno de participar en el Jubileo”. con el Soberano siempre fue excelente y que ella le hablaba de cosas que no podía discutir con nadie más.

y responde a tu llamada Cuando se le preguntó directamente si participaría en el jubileo de junio, Harry respondió: “Todavía no lo sé. Hay muchos problemas de seguridad y más. Trato de hacerlo posible, trato de llevar a mis hijos a ella”. conocerla.” Elizabeth nunca ha conocido a su nieta Lilibert y Archie solo la ha visto unas pocas veces desde su nacimiento.

la familia – El Príncipe también se negó a decir si extraña a su padre y a su hermano, y habló de algo completamente diferente cuando el periodista le hizo esta misma pregunta: “Por el momento, me centro en los atletas (en los Juegos Invictus) y sus familias, quieres darles el 120 por ciento y cuando me vaya, me concentraré en mi familia, a la que extraño mucho”. Como si padre y hermano fueran ahora personalidades distantes, pertenecientes al pasado pero quizás no pertenecientes al futuro.

Página principal – Harry también quiso enfatizar que el “hogar” para él es Estados Unidos. “Me siento como en casa allí, me han recibido con los brazos abiertos y tenemos una hermosa comunidad en Santa Bárbara (cerca de su casa en Montecito, California). Por ahora, en resumen, no hay regreso al Reino Unido”.

Y los niños también se sienten como en casa. Archie, que tiene dos años, le gustaría ser piloto o astronauta cuando sea grande. Su papá reveló con mucho orgullo, mientras que Lillipet, de 10 meses, ya dio sus primeros pasos.

Débora Amri





