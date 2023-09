Gran Hermano VIP, ¿se casarán Oriana Marzoli y Daniele Dal Moro? La revelación inédita de la ex Jevina

tiempo para Descubrimientos inesperados de Oriana Marzoli. allá Finalista de la séptima edición de Gran Hermano VIPactualmente en el elenco de la versión española del reality, así lo admitió ante sus compañeros de juego Daniele Dal Moro supuestamente le dijo que quería casarse con ella.

Oriana Marzoli Ella volvió a hablar de eso. Una turbulenta historia de amor con Daniele Dal Moro en casa Gran Hermano VIP En España. Para sorpresa de todos, como mencionó Bessie, Llegó a la final de la séptima edición del reality conducido por Alfonso Signorini Reveló que había resucitado prueba de embarazo conseguir un La famosa propuesta De su novio:

No es que llegara muy tarde, pero me sentí muy raro. En ese momento no tenía mis cosas conmigo, estaba muy rara y sentía muchas náuseas y ganas de vomitar. Y dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Mi madre me dijo: ¿No estás embarazada? Así que también me hice una prueba de embarazo y luego también un análisis de sangre en caso de que hubiera algún problema con la prueba. Y debo admitir que nunca había visto a mi amigo tan asustado por la situación. Luego se lo tomó muy mal porque me metí en este programa. Me dijo que cuando ella se gradúe nos separaremos o nos casaremos. Luego me dijo que me casaría contigo. Nunca me dijo esto antes.