Hallan muerto al primer magistrado LGBTQ+ de México tras amenazas

Jesús Ociel Baena, activista LGBTQ+ y primer miembro abiertamente no binario del poder judicial mexicano, fue encontrado muerto junto a su pareja Dorian Herrera en su casa de la ciudad de Aguascalientes, en el centro del país.

Aún no se ha aclarado si se trató de un delito o no: como anunció la ministra de Defensa, Rosa Isela Rodríguez, de hecho, aún no se puede determinar si se trató de un asesinato o de un accidente.

La fiscalía general del estado dijo que no había evidencia en la escena del crimen de que una tercera persona estuviera en la casa; Sin embargo, en el lugar del crimen se encontró un objeto punzante, pudiendo las heridas haber sido causadas por un cuchillo u otro objeto punzante. Las investigaciones preliminares no descartan que haya podido tratarse de una cuestión personal entre las dos víctimas o de un suicidio, pero la comunidad LGBTQ+ ha rechazado rotundamente esta hipótesis, calificándola de un intento de ignorar la violencia antisocial. Conociendo a Peña, dicen, el magistrado ha hablado apasionadamente del futuro en las últimas semanas.

El grupo activista por los derechos LGBTQ+ Letra S instó a las autoridades locales a investigar las muertes de manera completa e imparcial. Alejandro Brito, portavoz del grupo, dijo que Peina había recibido “numerosos mensajes de odio y amenazas de violencia y muerte” y que su visibilidad en las redes sociales lo convertía en un objetivo, e instó a las autoridades a tenerlo en cuenta. Investigaciones.

Brito también subrayó que el magistrado de 38 años “rompió las barreras invisibles que rodean a la comunidad no binaria”: Peina efectivamente asumió como magistrado del Tribunal Electoral del estado de Aquascalientes en octubre de 2022. Primera persona abiertamente no binaria en ocupar un cargo judicial en América Latina.

En junio, se convirtió en una de las primeras personas en recibir un pasaporte neutral en cuanto al género, anunciando en Twitter que era “una persona no binaria que no quiere verme ni como mujer ni como hombre”, concedido por la ley electoral. tribunal el mes pasado. Un certificado que acredite el título generalmente neutral de “Autor” de la pluma.

El lunes por la noche, la comunidad LGBTQ+ organizó una vigilia en honor del magistrado en la Ciudad de México, y Arturo Saldívar, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, compartió en las redes sociales un pensamiento por la muerte de Peña: «Hemos perdido a una persona. Una voz fundamental por la igualdad y los derechos de las personas LGBTQ+.”