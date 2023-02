Gran venta de arte surrealista en Christie’s

Escrito por Luca Zuccala, escrito el 28/02/2023

“The Art of Surreal” es la venta clásica de Christie’s dedicada al arte surrealista: ahora en su 22ª edición, este año presenta importantes obras de Magritte, Leonora Carrington, Yves Tanguy, Remedios Varo y muchos otros.

La Torre Inclinada de Pisa está pintada de añil, suavizada por una pluma. Como un abrazo, alto como un campanario inclinado, lo suficientemente intenso como para que se mantenga en pie. Se alza sobre una pendiente regular en un desierto, que se disuelve en el horizonte hacia un cielo rosa, delicado, activo. ¿Una visión imposible? Solo en la realidad. Pero, sobre todo, lo real es de manifestaciones posibles. Otros se entregan a la imaginación, los sueños y el arte. Y, en este último campo particular, en particular, a la trama del Surrealismo. Por sus puntos de vista. Y es precisamente del movimiento de oníricos y contrastes visuales que deriva la escena descrita al principio. Composición contemplada en la arquitectura Recuerdos de viaje, una pintura de 1958 del maestro de artes René Magritte, a partir de versos de André Breton, uno de los escritores más queridos del movimiento nacido en París en la década de 1920. La obra, que interpreta de forma original la poesía imposible imaginada por el artista belga, encuentra certeza en la estimación económica de Christie: 2,5-3,5 millones de libras. La casa de subastas anglosajona ofrece a la venta la pintura, una de las 32 que conformarán el evento de subasta. Memoria de un viaje surrealista: propiedad de un área importante de la bahía de San Francisco.

El cuerpo principal del trabajo se explica por sí mismo, la colección se estrenará en Londres hoy, 28 de febrero, durante el Evening Charm. El arte de lo surrealistaY la segunda vuelta “en papel” el 3 de marzo, por si acaso Arte impresionista y moderno Jornada y trabajos en venta de papel. En él encontramos condensada una diversa gama de escritores europeos, latinos y americanos. La colección, generalmente conocida como originaria del área de San Francisco, se construyó a partir de adquisiciones durante veinte años. El primero, según la empresa matriz, siguió a un viaje educativo a México, que Breton consideraba un lugar surrealista.igual excelencia”. En su interior hay una clara, y si cabe decir la abundancia, de obras creadas por artistas extraordinarias, mujeres, ahora más que nunca en la cresta de la ola. Estos incluyen obras de Remedios Varo, Leonora Carrington, Dorothea Danning, Leonore Finney y Stella Snead, una londinense que escapó a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La suya es una reinvención que lleva ya unos años. Estar en exhibición es particularmente notable leche de sueños, la exposición principal de la Bienal de Arte de Venecia 2022 dirigida por Cecilia Alemany, así como en varias exposiciones en todo el mundo el año pasado, desde el Guggenheim de Bilbao hasta la Tate de Londres y el MoMA de Nueva York. Si el surrealismo lleva un siglo seduciendo a los amantes del arte con su mágica y escurridiza propuesta, aún menos sabemos de sus intérpretes femeninas. Por ejemplo, la amistad entre Leonora Carrington y Remedios Varo. Un vínculo que también se refleja en sus prácticas artísticas a través de las tradiciones místicas y rituales de México. Charlas sobre esoterismo y más Retrato del Doctor Ignacio Chávez (1957, estimación £2,5-3,5 millones) del pintor ibérico.

Rene Magritte, Recuerdos de viaje (1958; óleo sobre lienzo, 40,1 x 30,2 cm)

Rene Magritte, el regreso (1950; gouache sobre papel, 296 x 417 mm)

ven remedios, Retrato del Doctor Ignacio Chávez (1957; óleo sobre masonita, 94,6 x 61,9 cm)

Leonora Carrington, Queria ser pajaro (1960; óleo sobre lienzo, 120 x 90,2 cm)

yves tanguy, Merveilles des mers (1936; óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm)

Óscar Domínguez, Machine à coudre electrosexualidad (1934; óleo sobre lienzo, 100,2 x 80,8 cm)

En Centroamérica, en ese momento, los campos aún mezclados con la ciencia y la medicina están representados aquí por el Dr. Chávez, el famoso cardiólogo mexicano y fundador del Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. También se subastará un retrato de Carrington. Queria ser pajaro (1960, estimación de £ 900,000-£ 1,4 millones), que representa al joven actor Enrique Alvarez Félix. El único hijo de la legendaria actriz María Félix fue inmortalizado mientras esculpía una especie de universo en un huevo color cobre. Alquimia pura. Quién sabe si esta obra perturbará el récord de subastas del artista Jardín de Paracelso ($3.3 millones en Sotheby’s el año pasado).

No faltan obras de autores muy aclamados, como el mencionado Magritte, que se subasta junto a dos obras maestras. conspirar de la lista El primero es místico, calibrado en tonos rosa metafísicos, Máscaras de Faudre: Sensual retrato femenino con una típica pipa en primer plano, suspendida sobre su estómago desnudo, enigmática (1965, estimación de £ 3-5 millones). En segundo lugar, el precio superior Absoluto, eso es el regreso (1950), una variación de uno de los motivos más icónicos del artista, una paloma deslizándose en una noche estrellada que se convierte en cielo. La clásica, pero interminable, paradoja visual de Magritte. Sin embargo, a diferencia de otros ejemplos, como los populares marcapasos, el día reemplaza a la noche en el cuerpo del pájaro, mientras que el océano circundante, bañado por la luz de la luna, se sumerge en la oscuridad. Su atractivo es instantáneamente reconocible y de otro mundo. Desde un punto de vista técnico, el regreso También destaca el alcance de la formación artística de Magritte.

Ser un Gouache, esta obra es útil para observar qué papel asignó el artista a las obras sobre papel. No es un medio de apoyo, dando una nueva ventana de vida a un tema, por lo que se reproduce de forma que se imita tal como fue descubierto. Pero, por el contrario, un soporte que te permita revisar tus creaciones y experimentar con diferentes soluciones. El papel, por otro lado, es un material más liviano y económico, útil para que el artista difunda sus ideas visuales, conceptos a una audiencia más amplia. el regreso Fue subastado por Christie’s en 2004, cuando alcanzó las 900.000 libras esterlinas. Ahora vuelve a estar en subasta con una estimación de 4-6 millones de libras esterlinas. ¿Puedes vencerte a ti mismo? Claro que si, pero claro que a record T no le importa imperio de las luces Hace un año, al otro lado del Támesis, New Bond Street se fijó en 60 millones.

Pero el surrealismo no es sólo Magritte, como demuestran muchos otros que le siguen en la lista. Bajo Yves Tanguy, ver Subasta con paisaje sin referencias espaciales, titulado Casi infinito Merveilles des mers y estimado en 900 mil-1,5 millones de libras. O el español Oscar Domínguez con misterio y sensualidad Machine à coudre electrosexualidad (1934-35), una obra estimada en 2-3 millones y un perfume récord para el artista, se suspendió en poco más de 2 millones. O fundirte en sesiones tan locas, sublimes y reales Le fauteuil Luis XVI Andre Masson, con un valor de £800,000-1.2 millones. Más difícil que esto puede referirse al logro del pintor. Ella quería, vendido por Sotheby’s en 2010 por 2,3 millones de euros. Pero nunca digas nunca: en el mundo de los sueños hasta lo imposible encuentra la manera de manifestarse.