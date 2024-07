Gran oferta de la Juve: No de Bongiorno para no traicionar al Torino. Él irá a Nápoles

Alessandro Bongiorno ha dicho no a la Juventus en las últimas horas. Cristiano Giuntoli, escribe Tuttosport, ofreció 42 millones de euros más cinco primas para fichar al central de la selección, pero tuvo que afrontar un “no, no puedo” de un jugador que nació y creció en el fútbol en Turín. Bongiorno tiene una relación especial con el mundo granata y su afición, y no sentía ningún deseo de tratar con el club rival de ninguna manera.

Su futuro estará en el Napoli, club que ayer relanzó su contrato. El presidente Aurelio De Laurentiis aumentó su oferta proponiendo 35 millones de euros en partes fijas más cinco millones de euros en bonificaciones, de los cuales cuatro serían fácilmente accesibles. Ayer, su agente se reunió nuevamente con el director deportivo Giovanni Manna para discutir los derechos de imagen y la cláusula de rescisión que se incluirá en el acuerdo: es sólo cuestión de tiempo, pero el acuerdo ya no está en discusión.

Salario pactado: Bongiorno llegará al club napolitano con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029. El salario será de 2,5 millones de euros netos y irá aumentando con los años hasta superar la barrera de los tres millones de euros. A esta porción fija se agregarán más recompensas vinculadas a objetivos personales y de equipo.