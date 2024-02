Gran Hermano, Greta Rossetti y la cara invertida de Sergio Dotavi: “Somos muy diferentes” [VIDEO]

en el hogar Hermano mayor Parece que un nuevo triángulo amoroso está a punto de nacer, formado por… Greta Rossetti, Sergio Dutavi Y Vittorio Minuzzi. Pero con la salida de este último del reality show canal 5los fanáticos se centraron en las interacciones entre greta Y sergio…

en un anillo novia El lunes 12 de febrero Alfonso Signorini Preguntó greta Y aclarar la situación entre ellos. sergio Y Víctor: De hecho, Jevina formó una relación tan fuerte con ambos competidores, que muchos empezaron a hablar de un triángulo amoroso. A petición del presentador, la ex seductora anunció:

“Con Vittorio es una relación de adolescente, mientras que Sergio es un hombre. Pero no, no tengo que elegir nada, porque son dos relaciones diferentes, las amo a ambas, porque me aportan cosas diferentes. Con Vittorio me siento 'ligero', nunca hablamos de cosas pesadas y encuentro una relación preventiva. Con Sergio tenemos conversaciones muy profundas. “Soy una persona muy física cuando amo a alguien”.