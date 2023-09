Gran Hermano, boletas de calificaciones del episodio 2. ¿Quiénes son los principales candidatos?

El segundo episodio de la serie Gran Hermano. Y el segundo Las boletas de calificaciones. El informe del Cards es abiertamente parcial y ridículo. Pero también las primeras nominaciones para eliminar al inquilino más espiado de Italia. Los que terminaron en las nominaciones son Vittorio por las antiguas cabañas, y Rosie Chen, Giselda Torresan y Grecia Colmenares por los demás inquilinos.

Paolo: Vota, ¿hablas en serio? Santa llama a Giselda Nostra porque está convencido de que ella es el objeto de su deseo y que la “pobre montañesa” se está enamorando de él. Paulino, para que quede claro: a Giselda no se la puede tocar.

Alex Schwazer: Vota y postula por Forrest. Nomina a Giselda porque es demasiado débil e ingenua para unirse a Gran Hermano. Por supuesto, ella es estúpida. Empieza a correr.

Beatrice Luzzi: Yo voto Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa votar. Rosie Chen mencionó y dijo al mismo tiempo: “Ya somos grandes amigas”. Incluso Bruto dijo lo mismo de Julio César.

Cesara Bonamisi: voto Salotto. Lo que significa que queda genial en el sofá. casa. Pero tu propia casa. Sólo dice una cosa inteligente: está defendiendo a Santa Giselda Nostra.

Giselda: Vote por el Primer Ministro. Votemos por ello en todas partes. Incluso cuando ella no es candidata. Giselda es la receta para todo. Eso sí, tiene un sonido difícil de soportar si no se aprecian los ultrasonidos. ¿Pero quién de nosotros no tiene defectos? Salvémosla siempre pase lo que pase.

Claudio Roma: Votar en el extranjero. En el sentido de tratar. Nació de nuevo. Es un hombre nuevo. Pero él era un traficante de drogas. Pero nació de nuevo. Gran ejemplo. Era un traficante de drogas. No ropa barata. De hecho, tiene sentido darle una oportunidad. en TV. ¿Por qué hablamos de niños que siempre han respetado la ley? Nació de nuevo.

Valentina Modeni: voto casi como lo hace una paloma. Llamándose a sí misma “Lady Vagiana” en las redes sociales, se presenta con la misma frescura y entusiasmo de una paloma. Edad seca. Se quedará como un gato en la carretera de circunvalación. Sólo un pelo lleno de ella misma. O mejor dicho, una pluma.

Grecia Colmenares: historial de votaciones de los opositores. La mayoría de los miembros de la casa la consideran más molesta que un centro de llamadas, quienes incluso la nominan. Ella misma pesa como un abrigo mojado. Considerándolo todo, no es el mejor comienzo. Grecia, saca tu topacio interior y sorpréndenos.

Rosie Chen: Vota, el bastardo se levanta. No tiene una personalidad fácil y se le acusa de monopolizar la cocina. Ella es chef, ¿qué tiene que controlar? ¿Sobre la piscina? Ella aceptó la nominación de manera deportiva: “Espero que ahora, si me siguen nominando, no me pidan que cocine”. Tiene todas las razones del mundo. Rosie, ve a tocar rock.

Hombres de la Cámara: Voten por Pogba. Necesitas algo de testosterona. En este momento, las mayores dinámicas las crean las mujeres. Vale, vale, seamos pacientes porque apenas estamos empezando. Chicos, les daré incluso el episodio del lunes. Pero luego tienes que despertar.

Alfonso Signorini: voto por Gialapi. Obviamente les hará sitio, ¿no? ¿Oh, no? ¿Seguirá conduciendo? ¿Pero por qué me torturan? Ya teníamos que conseguir a Pec y Speed, y creo que ya es suficiente sufrimiento infernal. ¿No? Libéranos.

Social Share: Votar Ya estoy lleno. Rebecca Staveley tiene la misma vivacidad que mi gato después de comer, y los comentarios de los internautas son tan divertidos e impredecibles que incluso el hecho de que Paula Egonu no haya sido convocada para el equipo nacional por el entrenador del equipo nacional de voleibol femenino, David, es un insulto. Sorpresa de Mazzanti. En comparación, la trama actual de The Bold and the Beautiful es un thriller. Dios no lo quiera.