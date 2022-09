Gianni Morandi y la muerte de su hija: el drama lo destruyó para siempre

La cantante Gianni Morandi ha perdido a su hija: es un shock imposible de superar.

Gianni Morandi Es uno de los cantantes italianos más famosos de todos los tiempos. Su carrera comenzó en la década de 1960 y nunca ha parado desde entonces, siempre logrando excelentes éxitos. Uno podría pensar que su vida siempre ha sido feliz y perfecta, pero desafortunadamente no es así. Un drama imborrable que lo marcó años atrás cuando Murió la hija de Serena..

El artista es originario de un pequeño pueblo en la provincia de Bolonia y todavía hoy es muy famoso y muy activo en el campo de la música, a pesar de su edad de más de 70 años. Es uno de los cantantes más talentosos que hemos tenido, porque ha sabido relacionarse consigo mismo. Múltiples generaciones Consiguiendo así fans de todas las edades, incluso muy jóvenes. Quizás este sea el resultado de la rica presencia en las redes sociales y todas sus participaciones en sanremoAdemás de ser siempre una persona divertida y vivaz.

Sin embargo, no todos saben que esconde un pasado muy triste. Hace muchos años, de hecho, hija perdida Las cosas no son las mismas desde entonces. No habla mucho de este hecho, pero hace tiempo que quiere romper las riendas. la entrevistaun programa maurizio costanzo.

Gianni Morandi, la muerte de su hija Serena

Hoy Gianni Morandi está casado con ana dunncon quien tuvieron a su hijo Pietro en 1997. Antes de conocer a su actual esposa, estuvo casado con otra mujer, la actriz laura africana. La pareja permaneció unida desde 1966 hasta 1979. Con ella tienen dos hijos, Marco y Mariana, quienes estuvieron casados ​​hasta 2009 de biagio antonacci.

Sin embargo, en realidad, también nacerá otra hija de este primer matrimonio con la cantautora Emily, La hija mayor Serena. El niño nació en 1967, pero desafortunadamente Ella murió unas horas después.. Él contó la historia:

“Laura Africanian y yo esperábamos una hija, que será la primera. Se suponía que ibas a dar a luz en febrero, pero hubo una progresión y yo estaba participando en la Kanzonissima del 66 que finalizó el 6 de enero del 67. Justo la noche anterior, Laura fue hospitalizada de urgencia y lamentablemente el niño solo vivió 8 horas. Creo que fue un dolor enorme, especialmente para ella y también para mí”. Aunque han pasado muchos años desde entonces, la pérdida de un hijo siempre es choque Es imposible olvidarlo.