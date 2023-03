Giacomo Grossa: “¿Fosbury? Tenía un Picasso frente a mí en la Ciudad de México en 1968”.

Tenemos la misma edad desde 1947. Dos amateurs, dos jóvenes que buscan un futuro en el podio de la final olímpica de salto de altura en la Ciudad de México. Solo comencé a notarlo después de terminar el salto el 20 de octubre de 1968, después de volver a establecer el récord italiano en 2,14. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que Picasso estaba frente a mí: sus manos abiertas y cerradas en puños, su piel blanca se volvía aún más blanca, su mirada fija en la barra, la elegancia de su fluir y cruzar… de espaldas. . Limpio y ordenado como un cuadro. Ganó con 2,24 sobre su compatriota Carruthers, dos atletas de la Unión Soviética, Gavrilov y Skvortsov, y otro estadounidense, Brown. Quedé sexto, primero tras los superpoderes en la edición de los Games, que siempre me parece tan bonito, el 9’95 de Hines en los 100m a los 8,90m de Beamon, el puño negro y cerrado de Smith y Carlos. El escenario. Dick es el diamante en esa joya de las olimpiadas. .

Para todo el mundo

Fosbury es una técnica revolucionaria que hizo que Alto sea tan simple. Carrera en curva, despegue con pierna libre adentro, salto hacia atrás: así se contagió a la gente, fue democrático. Antes era un deporte aristocrático, de superdeportistas, por eso nunca pude adaptarme al invento de un joven estudiante de ingeniería civil. No lo intenté, no fue idea mía quedarme mirando la barra para cruzarla sin tocarla, y gracias a una grave lesión en la rodilla me retiré al año siguiente. Con él también ha cambiado la forma de enfrentarnos a nuestro enemigo, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Una cosa es segura: la plasticidad que hizo que los saltos de Dick fueran tan agradables para mí, no la había visto en nadie hasta los saltadores de hoy.