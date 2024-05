Georgia pasó de la pobreza a la riqueza por su enfermedad: “Doblada y molesta” | el cuento trágico

La cantante Giorgia cuenta lo que tuvo que pasar a causa de la terrible enfermedad: detalles.

Georgia Todraniconocido por todos georgia, el conocido cantante internacional, no necesita presentación. Sus canciones han hecho la historia de la música italiana y Festival de San Remodel cual ella era la anfitriona Junto a Amadeoen esta última edición de su “era”.

La cantante regresó varias veces al Teatro Ariston durante su carrera artística, confirmándose como una de las voces cantantes italianas más bellas, poderosas y apasionantes. Y luegoCelebrando esa noche yo 30 años desde que se lanzó la canción.

Georgia mientras se muestra Siempre sonriente y llena de energía. Dentro y fuera del escenario, tuvo que afrontar momentos realmente difíciles, como lamentablemente sabemos. Aunque su carrera está en la cima del éxito, es famosa. Cantante, compositor y productor discográfico italiano.Desde muy joven tuvo que lidiar con una enfermedad que afectó toda su vida.

¿Pero cómo está el cantante ahora y qué está haciendo? Una enfermedad terrible ¿Esto lo hace tan doloroso que se dobla? Ésta es toda la verdad sobre su condición.

Georgia: detalles de la “enfermedad”

El talento indiscutible de la música italiana. Georgia desde pequeña, cuando sólo tenía 15 años, Se ve obligado a lidiar con dolores y malestares que muchos de nosotros conocemos muy bien. La historia de la terrible “enfermedad” debería servirnos de advertencia a todos.

Pese a todo, el cantante Sigue dando lo mejor de ti , siempre es increíblemente activa en el escenario, como lo ha demostrado en todo el mundo como copresentadora de Ariston Stage. “Doble curva de malestar” Ella describió la terrible sensación de esta manera: Aquí están todos los detalles.

“Me agaché molesta”, se dice Giorgia.

“Me invadieron dolores, cólicos e incluso desmayos. “Problemas de colon, sangrado abundante”, así habla Giorgia ante la redacción de la revista Ok saludos.it En una entrevista con 15 de noviembre de 2016Describió la terrible condición que la había atormentado desde que era adolescente.

“A veces se produce sangrado en la cistitis, que es una infección del tracto urinario. Te hacen doblarte de fastidio. Recuerdo uno en particular que me dejó alucinado cuando me invitaron como invitado. domingo en, en Rayonó. “Fui heroica al quedarme en el programa”, continúa la cantante, refiriéndose a su ciclo menstrual. De hecho, Georgia sufre esta enfermedad desde que era niña. bastantes problemas Tuvo que recurrir a la medicina tradicional y la homeopatía para afrontar los dolorosos síntomas.