Gemma Galgani está furiosa contra Paula

Hoy, domingo 16 de abril de 2023, se han grabado nuevos episodios de Hombres y Mujeres: Averigüemos qué pasó.

Hombres y mujeres que se adelantan al trono:

En el estudio hubo una gran pelea entre paula Y gemma galjaniPorque Paola llamó a Nuestra Señora de Turín “hambre”. allá JaljaniEnfurecida, se acercó a la señora cara a cara, indicándole que no debía permitirse decir ciertas cosas. Tras varias preguntas y respuestas, Paula ha querido dejar claro que ve a Gemma como una mujer “hambre de pasión” no quiero insinuar nada más.

paula rocco salí a cenar con helio Y los dos, encontrándose en la cena, se dan cuenta de que no son del todo compatibles.

Para Gemma, un nuevo caballero desciende para Giuseppe D’Anzio, de su edad. Ella lo mantiene a pesar de que no se parece en nada a su tipo.

Alessio sale con Rebecca, una antigua conocida suya armando encarnado. Knight salía con Christina, de la misma edad que Aurora Tropea, porque Christina estaba enojada después de verlo bailar con Rebecca.

Avances de Hombres y Mujeres, Classic Throne:

Nicole Santinelli Quería sacar a Carlo Alberto Mancini, pero luego cambió de opinión al descubrir que después del último episodio, la redacción no preguntó por ella. luca davry Eliminó a Carmen, una pretendiente a la que consideraba “demasiado mujer”. Una chica nueva, Camila, a quien ya conocía en Instagram, se le acercó. Luego muestran el exterior entre Luca y Alice, ella es un exterior dulce, él intenta besarla pero ella no lo besa, incluso si luego dice “Me gustaría pero prefiero hacer las cosas despacio”. Alentada por Luca, Alessandra tomó la palabra y se quejó de que no la había llevado afuera. El pretendiente también lo acusó de no defenderla cuando otros hablan mal de ella, lo que hace incluso fuera de este estudio. Cuando la tronista bailaba con Alice Alessandra salía del estudio.

