GdS – Inter, todos ojeadores Ausilio. Aquí te contamos quiénes son y cómo funcionan.

Todos los ojeadores del Inter

—

Gerente de área explorador inter Y Corrado Verdelli, El exdefensa nerazzurri, nacido en 1963, ganó la Liga italiana en 1989 y también fue entrenador del Primavera y también asistente de Cúper y Zaccheroni. Otros hombres con pasado en el Inter trabajan junto a él, p. Bebé Parisi. El exdefensa nerazzurri que también trabajó como asistente de Mourinho en 2010. Hace unos meses también estuvo trabajando con ellos Samir Handanovic, Ex portero, ahora es responsable de seguir a sus ex compañeros y trabajar para convertirse en entrenador. Es otro hombre del Inter. Leonardo Simón, Hijo del ex entrenador nerazzurri, que ganó la Copa de la UEFA en 1998. Otros observadores nerazzurri son ex jugadores Francesco Sutera, Damián Moscardi, Paolo Bertani (ex cazatalentos del Milán)Federico Cavola. Y finalmente Simone CanoviHijo del agente Darío Canovi.