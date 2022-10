Gabriel Costanzo, la triste revelación de Madre María: ‘Era un asesino’

El hijo de Maurizio y Maria de Filippi se quedó solo, esto es lo que sucedió: los detalles y la curiosidad que despertaron el interés de los directores pero que aún no conocían a la mayoría de ellos …

El hijo adoptivo de la pareja del mundo del entretenimiento, Costanzo de Filippi, o Gabriel, también parece haber vivido El “período oscuro” de su joven vida.…la historia que llega directamente al corazón…

Uno de los periodistas profesionales que sin duda hizo la historia de la televisión italiana y más allá es legendario. maurizio costanzo. Hasta el día de hoy, el hombre sigue siendo uno de los puntos clave en el desarrollo de la televisión y de todos los medios, que ha sabido realzar cada tema presentado en su famoso programa de entrevistas. Espectáculo de Maurizio Costanzo. Entre otras cosas, fue él quien primero trajo el género de los programas de entrevistas a Italia, conocido solo en América.

¿Costanzo? boicot papi

Gian Paolo Caprettini Llámalo – y por una buena razón – un “Sumo Pontífice”Pudo poderosamente hacer que los temas actuales fueran accesibles para todos en su programa. Estas son sus palabras al respecto: “Es decir, logra continuar el diálogo y el razonamiento, impregnándose de la palabra de los demás y al mismo tiempo haciéndolo posible. Costanzo es el maestro de las indirectasque menciona y deja colgado, como si fuera a ser sellado por el interlocutor o la audiencia”.

Fue uno de los primeros programas específicamente su bondaddetrás AcuarioY el Gran Italiaae Encantoseguido del famoso y actual Espectáculo de Maurizio Costanzoque hasta el día de hoy sigue siendo uno de los software de redes de Mediaset más populares.

Padre adoptivo con María de Gabriel durante años

Maurizio Costanzo ha estado relacionado sentimentalmente con este papel durante muchos años – como todos saben – con la gran reina de la televisión italiana, que es la maravillosa y adorable María de FelipeLos. Los dos se conocieron en una conferencia sobre piratería musical donde este último le pidió a la mujer que se convirtiera en su asistente. Desde entonces nunca se han separado y se casaron en 1995. Antes de Queen Mary, Costanzo estuvo relacionado con Marta Flavy, un amor que terminó en relación secreta Tomó a su actual esposa. La propia Fluffy afirmó: “No estoy hecha para la vida de casada y, en general, no puedo tener una relación duradera. Me va mejor como novia, lo que siempre me ha pasado”. La pareja luego adoptó a su único hijo en 2014. gabriel

Gabriel Costanzo, repetimos nuevamente, el único hijo de la pareja más famosa de la televisión italiana, compuesta por Maria de Filippi y Maurizio Costanzo. El joven fue adoptado en 2014 y trabaja en los programas de sus padres, especialmente de mujeres. Sin embargo, un incidente causó preocupación no un poco Su madre

María De hecho, un anuncio Este Dia anunciar El fin de la relación de Gabriel con la diseñadora Francesca Quatrini. Los dos intentaron vivir juntos durante el encierro, pero las diferencias personales llevaron a la eventual separación. Al menos eso dijo la presentadora, quien consideró “fatal” el mencionado cierre por el destino de su relación. ibn gabriel. Agregó al respecto: “Tenía miedo de que volviera a vivir con nosotros. El hecho de que se le haya dejado vivir solo indica madurez.. Recibió un buen golpe, pero ahora lo veo como bueno. Solo tiene un inconveniente: es un poco tacaño.“.