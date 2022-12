El sorteo de lotería de hoy y los números de SuperEnalotto son el martes 6 de diciembre de 2022

MuchosY el superenalotto Y 10 eLotto: los sorteos de hoy son el martes 6 de diciembre de 2022 en vivo hoy es. Primero todas las ruedas de Lotto, luego los 6 números ganadores de SuperEnalotto más el número Jolly y Superstar (con probabilidades relativas) y finalmente la combinación ganadora de 10eLotto. 6 y 5+1 se multiplicaron en el sorteo de hoy, pero nueve afortunados acertaron el 5, ganando cada uno más de 36.000 euros. los Premios Para el próximo sorteo asciende a más de 322 millones de euros.

sobre mí Esta página Encontrarás todos los números ganadores.

Lotto y SuperEnalotto 8 de diciembre de 2022: Cambio de fechas de extracción

Esperando el sorteo de hoy, martes, 6 de diciembre de 2022Os recordamos el cambio de calendario de extracciones previsto para esta semana. El próximo jueves 8 de diciembre de 2022, con motivo de la Inmaculada Concepción, no se sortearán los números ganadores. En lo que respecta a SuperEnalotto, la competencia no sortea. 147 del jueves 8 de diciembre se pospuso para el sábado 10 de diciembre, mientras que la Competencia No. 1 fue retirada. 148 del sábado 10 de diciembre se pospone al lunes 12 de diciembre. La situación es diferente para Lotto y 10eLotto: el sorteo del 8 de diciembre se retrasará al día siguiente, viernes 9 de diciembre de 2022. El calendario de extracción volverá a la normalidad a partir del martes 13 de diciembre.

Números de lotería para el concurso de hoy, martes 6 de diciembre de 2022. La Agencia de Aduanas y Monopolio envía los números de diez ruedas más la Rueda Nacional alrededor de las 8 p.m.

Barry 36 74 22 54 80

Cagliari 65 36 47 276

Florencia 57 76 30 79 77

Génova 66 90 63 24 70

Milán 65 80 33 69 36

Nápoles 72 28 16 66 29

Palermo 41 72 50 18 10

Roma 79 28 44 3734

Turín 32 54 7 87 88

Venecia 22 11 72 49 30

Nacional 39 74 61 81 45

Si no ve los números correctamente, vuelva a cargar la página

SuperEnalotto de hoy: sorteo del martes 6 de diciembre de 2022

Premio ganador de SuperEnalotto hoy, martes 6 de diciembre de 2022, junto con el número de Julie y la Superestrella.

Combinación ganadora de SuperEnalotto de hoy: 21 31 12 70 83 39

Número de comodín: 16

Número de superestrella: 59

Conocemos las cuotas reservadas para los ganadores finales: Se ganaron los números 6 y 5 + 1. Nueve afortunados acertaron cinco goles, ganando cada uno más de 36.000 euros. El premio mayor del próximo sorteo ascenderá a más de 322 millones de euros.

cotizaciones clase el numero de ganancias cotizaciones

puntos 6 0,00 euros

Puntos 5 + 1 0,00 euros

Puntos 5 9 36.282,16 euros

Puntos 4 1,037 319,83€

Puntos 3 40758 24,54 euros

puntos 2 615,605 5,05 euros



10eLotto, sorteo del 6 de diciembre de 2022: Números ganadores de hoy

Y finalmente los números de 10eLotto, con la combinación ganadora sorteada hoy, martes 6 de diciembre de 2022.