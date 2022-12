losMejor Panettone comprar en supermercado (o hipermercado) de la histórica marca Vergani en Milán Que, además de productos de pastelería con levadura, ofrece desde hace años una línea dedicada a la amplia distribución. Esta es la regla de la Asociación de Consumidores post consumo Que nuevamente este año, en Nochebuena, nos guía en la selección de postres por excelencia con el esperado arreglo. El resultado de un análisis en profundidad de 11 Panettone (9 panettone clásico, con pasas y frutas confitadas, y 2 glaseados) entre los de las estanterías, expuestos tres ensayos. El primero, canónico, está en el laboratorio, para verificar que los productos fermentados cumplan con las pautas: aunque sean industriales, de hecho, Panettone debe seguir ciertas reglas Establecido por decreto que protege su calidad. debe hacerse, por ejemplo, Solo con mantequilla (al menos el 16 % de la masa) y ninguna otra grasa, levadura natural que le dé el típico sabor cítrico, pasas y piel de cítrico confitada en cantidades de al menos el 20 %. Todos los panetones analizados por Altronconsumo están dentro de la norma, con algunos casos limitados en cuanto a la cantidad de mantequilla (Balocco y Motta) y frutas confitadas en cuanto a las pasas (Viaggiator Goloso y Maina). Además del laboratorio, los dulces fueron luego analizados -sin empaque para que no pudieran ser reconocidos- por A.S. Un grupo de pastelerosquienes evaluaron sus características sensoriales. ¿consecuencias? Además de Vergani, ganó Tre Marie Panettone. Bloko, Balwani, Maina, Mota y Meligati, por el contrario, no alcanzaron la suficiencia porque el sabor y el aroma, según quienes los degustaron, no son característicos. La última prueba, Altroconsumo la realizó con los consumidores: 60 sujetos valoraron el aspecto visual del panettone, tanto entero como cortado, el placer olfativo, el aroma, el placer táctil en boca y el agrado general del producto.

Resultados

En base a estas tres pruebas se establecen La calificación final, que puedes encontrar al continuar leyendo y completando En la web de Altroconsumo. Un arreglo que sin duda sorprende porque junto a marcas reconocidas como Vergani, la marca del panettone también se muestra entre los grandes minoristas entre las primeras posiciones con una excelente relación calidad-precio. De todos modos, preparémonos: también Altrononsumo asegura que este año, por la inflación, el Panettone costará de media un euro más. Sigue leyendo

