“Fue terrible”, una entrevista surrealista realizada por Fazio

La cantante milanesa es invitada habitual del programa Che Tempo che Fa de Fabio Fazio desde el pasado mes de octubre y ahora ha entrado en el corazón de los espectadores que aman su sarcasmo y su franqueza. Esto dijo Ornella Fanone sobre la pasada Nochevieja.

La artista milanesa ha tenido una larga y exitosa carrera, y desde hace años disfruta de una excelente relación con Fabio Fazio, con quien ha sido invitada en vivo en varias ocasiones. Pero desde octubre pasado, la presentadora Savona le pidió que interviniera en el episodio con una especie de columna regular, y la cantante aceptó de buen grado. La misa dedicada a Ornella Fanone, en unas semanas, se convirtió en un favorito del público, que apreciaba su sentido del humor e incluso su franqueza. Anoche, por ejemplo, deleitó a todos con una trágica historia sobre su Nochevieja.

La artista nació en Milán en 1934, e inició su carrera artística como actriz., y se matriculó en la Academia de Artes Dramáticas del Piccolo Teatro, en ese momento dirigida por Giorgio Streller, quien luego se convirtió en su alumno y compañero favorito. La unión causó un gran revuelo, dado que en 1955 aún no se había divorciado y el actor estaba casado y era mucho mayor que ella.

Precisamente gracias a Strehler comenzó su carrera como cantante, cuando unos años más tarde él le cosió el “papel” de intérprete de las llamadas “canciones de la mafia”. Después de que ella se alejó de su maestro, En 1960, Ornella conoció y se enamoró de su colega Gino Paoli.Quien escribió para ella la hermosa obra maestra de Senza.

Ornella Fanone en Che Tempo che Fa: La trágica historia de la víspera de Año Nuevo

El cantante tiene una de las carreras más largas y suele contarle a Fazio anécdotas de sus 70 años de trayectoria. Invitado como siempre en el episodio del domingo de Che Tempo Che Fa, Pero esta vez Fanone habló sobre cómo pasó la Nochevieja.No ocultó cierta intolerancia, para diversión de la audiencia del estudio y del propio presentador.

Cuando Fabio le preguntó dónde pasó la víspera de Año Nuevo, Fanone respondió abatida que lo había pasado en Viareggio.: “¡Agua, frío, dolor de espalda! Quería morirme. Ni siquiera pude salirme con la mía. Tuve una Nochevieja sucia”. trueno.

cantante Fue invitada con Mara Venere a la fiesta VIP organizada por el Grand Hotel Principe di Piemonte en Viareggio., pero parecía que la artista no estaba entusiasmada con la experiencia y con su habitual franqueza se lo contó a Fazio. No solo eso, Ornella también enfatizó que ya no puede beber desde que le pusieron el marcapasos y esto, por decirlo suavemente, la aburre mucho. Una intervención que entretuvo enormemente a los espectadores y difundió en las redes sociales.