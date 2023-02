“Fue él quien me dio la primera entrevista. Éramos cercanos y nos respetábamos”.

En la pantalla detrás de ellos hay fotos en blanco y negro de los otros televangelistas italianos, Mike Bongiorno, Enzo Tortora y Corrado, en una foto tomada en 1967 durante un episodio histórico del programa de variedades “Sabato Serra” conducido por Mina. “Mirando estas fotos, me di cuenta de que ambos estamos vivos. ¿Queremos hacer hechizos? Pajarita, pajarita, pajarita. Solo para estar seguro”, bromea. Mauricio Costanzo con Bodo tonto. Esta escena es una de las más tiernas en uno de los últimos encuentros televisivos entre los dos puntales de la televisión italiana, la escena de 2018 con motivo de un episodio del programa de entrevistas “L’Interview”, una de las últimas creaciones de Costanzo, íntegramente dedicado al patriota Jovi.

Al otro lado del teléfono está el conductor siciliano de 86 años -que hace apenas unos días se vio obligado a desmentir la noticia sobre su alarmante estado de salud que circuló en las redes sociales y en la red, tras las lágrimas del director histórico de la televisión desde el escenario del Festival de San Remo, Pippo Ballesterieri, a “Italia Su” de Marco Llorni- habla con la voz quebrada por la emoción, recordando a su amigo fallecido ayer.

Maurizio Costanzo, esa voz inconfundible (cambiada con el tiempo) que lo hizo icónico. Opinión experta

¿Qué recuerda de aquel histórico encuentro?

«La gran emoción que sentimos cuando nos encontramos cara a cara, muchos años después del último encuentro. Y también el sarcasmo de Maurizio, cuando me dijo eso. Nos echamos a reír. Fue tan generoso como siempre: pasamos juntos todas las etapas de mi carrera y de mi vida. También encontró un documento en el que dos grandes directores, Antonello Falcchi y Lino Procacci, relataban sus sensaciones tras mi audición para Rai: “buena presencia, buen vídeo, voz discreta, piano discreto”. Se puede utilizar en programas secundarios. No fue un rechazo, pero tampoco fue una gran promoción.

En cambio, inmediatamente logró probarse a sí mismo.

«¿Y sabes quién me dio la primera entrevista importante, en la época de ‘Guida degli emigrants’ y ‘Closeup’? Sólo él, Mauricio. Era 1960, el año de los Juegos Olímpicos de Roma. Maurizio escribe para el semanario Grazia. Fue la primera gran persona que conocí: así nació nuestra amistad”.

¿Había alguna rivalidad entre ustedes dos?

“Nunca. Estábamos unidos por una relación de respeto mutuo. Nos respetábamos. Y para mí Maurizio siempre fue un motivador. Era inteligente, diestro y muy generoso. Debo haber estado en la galería de Costanzo no menos de veinte o treinta veces . En cada ocasión regalaba un instrumento a todo el mundo, por casualidad Lucky: tengo una colección de ellos. Parioli era un mundo por derecho propio: había historias entrelazadas y personalidades únicas que fascinaban a los espectadores. Todos le debemos algo: él era un revolucionario”.

¿Hasta qué punto?

“Su historial profesional habla por él. Con programas como “Alle Sette della sera”, “Bontà loro” y el propio “Costanzo Show”, por nombrar algunos de sus programas más populares, ha escrito algunas de las páginas más importantes de la televisión italiana, haciendo suya a Italia. . Una forma diferente de entender la comunicación televisiva. Hablaba a todos y se hacía entender por todos. Y no olvidemos que tuvo una vida muy difícil, viviendo 360 grados y llena de peligros, como lo demuestra el ataque de la mafia.

¿Cómo se enteró de su desaparición?

“De un tipo que prefiero no ser nombrado. Me llamó. No pude hablar. No me lo esperaba. Inmediatamente pensé en María. Nadie apostó a su amor por sus diferentes personalidades, fue una relación muy vínculo fuerte y duradero”.

¿Qué quedará de Maurizio Costanzo?

“Todo lo que dio para el espectáculo: canciones, textos, películas. No solo se va un gigante de la televisión, sino la cultura italiana. Y luego quedará su apego al trabajo, entendido como servicio a todo el país”.

