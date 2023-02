Fedez, la tartamudez del rapero preocupa a sus seguidores. Él: “Me disculpo…”. Selvaggia Lucarelli recibe respuesta sobre la cuestión de los huevos de Pascua y las limosnas

“Pero, ¿qué pasa con Fides?Por cierto, muchos están preguntando en las redes sociales. Del último video que subió el rapero a las redes sociales. en historias, Fedez responde a Selvaggia Lucarelli Dio su versión de los hechos sobre el easter egg que debería servir para dar limosna a la Tug Society (aquí el link del artículo del periodista): “Después de Pandoro Veragni viene el huevo de Fedez. También en este caso estamos hablando de folletos, pero no está vinculado a la cantidad de huevos vendidos Fedez gana dinero con la venta de licencias Walker está donando una cantidad de la Fundación Carlo de Benedetti a Crowning”, escribe Lucarelli.

El rapero respondió: “Selvaggia Lucarelli, hoy tu obsesión conmigo ha ido tan lejos como para hacerte dar un gran paso en falso. Escribiste un artículo diciendo que haría obras de caridad para Carlo De Benedetti, tu antiguo empleador. Cuando en realidad hago obras de caridad trabajo para una fundación llamada Tog, para niños con enfermedades y problemas neurológicos graves y complejos. Gracias por darme la oportunidad de explicar cómo hago obras de caridad con los huevos de Pascua. Así que no, no me embolso a De Benedetti como lo hice cuando estabas trabajando en su artículo, pero lo hago por los niños. Pido disculpas por la tartamudez, pero es un problema que tengo desde hace tiempo y me tomó un tiempo construir una oración…”.