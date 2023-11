Fue el padre de ChatGPT- Corriere.it

Sam Altman, el padre de ChatGPT, era, hasta ayer, el jefe indiscutible de OpenAI Lo despidieron de la empresa líder en inteligencia artificial que fundó En 2015, fue sustituido por Mira Moratti a la espera de que se encontrara un nuevo director para la empresa. El nuevo codirector ejecutivo cumple 35 años Una ingeniera albanesa, tras sus experiencias en Goldman Sachs y Tesla, se unió en 2018 a OpenAI donde hasta ayer era CTO. Luego dirigió el desarrollo de ChatGPT y la versión gráfica de Dall-E.

La junta directiva de OpenAI Inc., la corporación filantrópica fundada en 2015 que opera la empresa operativa con fines de lucro creada en 2019, OpenAI Global LLC, utilizó Lenguaje inusualmente franco y brutal para despedir al empresario. El que la ha liderado desde su nacimiento y que hace apenas una semana fue el anfitrión del DevDay, la conferencia de desarrolladores de la compañía. El Consejo de Administración está formado por tres empresarios, académicos, consultores independientes y tres directores de empresas. Declaró que “ya no confiaba en la capacidad de Altman”. “seguir liderando OpenAI” después de realizar un “proceso de revisión deliberante” integral que lo llevó a concluir que “Altman No fue lo suficientemente honesto (sincero es la palabra utilizada) en las comunicaciones con los miembros del Consejo “lo que dificulta el adecuado ejercicio de sus responsabilidades”.

A esto le siguen los habituales agradecimientos por el trabajo realizado y palabras de confianza para Moratti: tiene la experiencia adecuada para gestionar la transición. El presidente Greg Brockman también ha sido absuelto parcialmente.. Conservará su cargo, pero no tendrá autoridad para presidir el Consejo de Administración y reportará directamente al nuevo director general. Ahora estamos tratando de entender qué fue lo grave de lo sucedido.. El año pasado OpenAI, además de lanzar ChatGPT, le dio un gran protagonismo Microsoft invirtió otros 10 mil millones de dólares en la empresa Además de lo pagado en 2019 cuando nació el brazo comercial de la empresa. Hace unos días, Altman le dijo al Financial Times que espera que Microsoft invierta más para financiar los costos de desarrollo de OpenAI, que han demostrado ser realmente enormes. ¿Microsoft quiere más poder? ¿Tiene miedo porque es un invasor? Anoche la bolsa perdió casi un 2%. READ Es la furgoneta más barata de la historia: con 13.000 euros parece una auténtica casa sobre ruedas

Pero hay otras hipótesis: muchos analistas, aunque andan a tientas, señalan que arrojar a un líder por la ventana era una decisión de la prensa estadounidense hasta ayer. “El Oppenheimer de nuestro tiempo” Debió depender de la aparición repentina de una circunstancia muy grave. Para Kara Swisher, experta en negocios digitales que ahora trabaja en The New York Times, el momento… Un signo de falta de sinceridad Te hacen pensar en algo personal. Hay muchas pistas posibles. Eventos sexuales: No sería el primer director de una empresa estadounidense que se ve envuelto en un escándalo de este tipo (Altman es gay: su socio actual es un ingeniero informático australiano). Pero también hay un camino Mala gestión: Ahora los críticos dicen que Altman ha sido mitificado, pero en realidad es solo una persona. administrador inteligente Buen comunicador, supo aprovechar la ola positiva.

Se verá eclipsada por la próxima ola: la ola de desarrollo de la próxima IA, GPT-5, que ya sucedió. Costos aterradores Y no funciona. Es una lectura poco convincente: si las cosas no fueran bien a nivel técnico, los jefes de la empresa lo habrían sabido de antemano. Falta el rayo de color azul.. Si GPT-5 no funciona, ¿por qué se debería promocionar al tecnólogo responsable de su desarrollo? Sin embargo, todavía destaca Posiblemente, enormes costes adicionales.: Esos, sí, podrían haber sido descubiertos repentinamente por el Consejo. Altman pudo haber sido acusado de esto. Ocultó enormes pérdidas Lo que pone en riesgo el futuro de la empresa, o le abrieron más la puerta a Microsoft sin el conocimiento de la Junta Directiva. READ PIB para Italia 2022, estimaciones hasta 3,2%. Pero sin estancamiento del gas ruso en 2023 - Corriere.it