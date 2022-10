Frosinone y “Retega” protagonistas del encuentro internacional

La ciudad de Frosinone participará del encuentro internacional Italia-México sobre el tema “El maguey y su naturalización en Europa”.. El miércoles 12 de octubre, durante la conferencia convocada en la plataforma online, Danilo Magliochetti, Concejal del Centro Histórico, hablará, en este evento, sobre cómo el agave (“Radeca”) es uno de los Símbolos de la histórica fiesta de Frosinone, una de las expresiones más sentidas y participativas de la capital.

“La fama del histórico Carnaval de Frosinone, en colaboración con la gestión de la incansable asociación cultural Rione Giardino, Pro Loco, hace mucho que traspasó las fronteras provinciales como uno de los eventos más famosos y apreciados a nivel nacional. El alcalde Riccardo Mastrangeli anunció – ‘Rateka’, la hoja de agave que se muestra durante las celebraciones de Mardi Gras, expandirá su popularidad a un escenario aún más amplio al asistir a una reunión internacional el próximo miércoles. Después de todo, nuestro festival histórico es uno de los eventos más antiguos y únicos del mundo, que puede combinar alegremente el folclore y el espíritu estudiantil y cautivar a los participantes en un ritual simbólico, vital, alegre y de gran renovación.“.

“El Carnaval de Frosinone revive cada año una antigua tradición que muestra el espíritu más auténtico de Frosinone y sus ciudadanos – El comisionado Magliocetti dijo – La procesión de la fiesta de Ratega, en particular, parte de la iglesia de Sant’Elisabeta, por lo tanto, del Rion Giardino, donde se encuentra la asociación competente, haciendo un gran esfuerzo en la organización del evento y en nuestra protección. Tradiciones, Logo Together Pro. La administración cree en la importancia de preservar los símbolos de nuestra ciudad, no solo presentándolos a la generación más joven, sino promoviéndolos a nivel nacional e internacional. Por eso, con mucho gusto participaré en el encuentro entre Italia y México para hablar de cómo el agave es uno de los protagonistas esenciales de nuestro querido Carnaval. Sería una cuestión de orgullo y honor para mí… Magliochetti concluyó – Llevar la ciudad de Frosinone y el nombre de Radega a la prestigiosa mesa de comparación y promoción del agave.“.

Su Excelencia el Embajador Miguel Jorge García Winter, Representante Permanente de México ante la ONU en Roma, participará del encuentro internacional vía videoconferencia; Mauro Mariotti, Director de los Jardines Botánicos de Hanbury, Universidad de Génova; Rosario Schicchi, Directora del Jardín Botánico de Palermo; Guido Bisanti, Ingeniero Agrónomo; Massimo Serra, Osteoncología, Instituto Ortopédico Rizzoli, Bolonia; Antonella Petrocelli, investigadora del CNR; Resultados enviados a Nino Sudera, Observatorio de Políticas Neurológicas, Departamento Regional de Agricultura de Sicilia. Saludos corporativos de Dario Cordabellotta, Gerente General del Departamento de Agricultura de Sicilia, y Domenico Barbuzza, Presidente de Nebrodi Park.