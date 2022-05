El sencillo truco de Pack Baker le permite viajar por todo el mundo con alojamiento gratis

Una mujer que viaja sola por el mundo con un mochilero compartió cómo puedes alojarte gratis en lujosos refugios.

Después de viajar a Australia, Paige Compland, de 28 años, de Southampton, quería lucir barata en algún lugar del Reino Unido.

Desafortunadamente, no todas las opciones que ve están dentro de su presupuesto, ya que algunas opciones de alojamiento le cuestan más de 1000.

En una charla exclusiva con el Daily Star, compartió un sitio web que cambió para siempre su forma de viajar.

“Me preguntaba si definitivamente había alguna forma de obtener alojamiento gratuito. Empecé a investigar y pensé que podía ver las casas de las personas cuando estaba lejos”, nos contó.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. En realidad encontré dos o tres sitios web, pero fui con casas de confianza porque estaban en todo el mundo.





“Aunque era muy caro, creo que tenía muchas más opciones que las opciones típicas del Reino Unido”.

Tres días después de la inscripción, Baiz organizó su primera estadía: una cabaña en un pueblo de Kent.

Mientras estuvo allí, tuvo que cuidar la casa mientras trataba con el gato del dueño.

El joven de 28 años, que ahora viaja a México, está conversando con una pareja sobre la construcción de una casa en su propiedad al norte de la Ciudad de México.

“Vienen de Estados Unidos y tienen una casa aquí en México, y han estado por aquí y por allá”, dijo.





“No tienen mascotas, pero tienen un gran jardín y muchas plantas.

“Así que salen por un mes o dos y necesitan a alguien que cuide su casa y cuide sus plantas”.

Paige agregó: “De hecho, me invitaron a sentarme en Texas y en los Estados Unidos. Esta mujer me invitó a sentarme en su casa, pero no pude ir a Texas durante una semana. Tengo deberes en México durante los próximos cuatro meses”.

El bloguero de viajes está interesado en el sitio por las oportunidades que ofrece a sí mismo ya los demás.

Algunas de las propiedades disponibles son realmente impresionantes, y el hecho de que sean prácticamente gratis es aún mejor.





“Hay lugares de todo el mundo en este sitio web, algunos de los cuales son villas reales con piscinas”, explicó.

“Vi gente en Indonesia porque quería volver a Bali, y un chico quería que alguien cuidara su casa en Navidad, y era un verdadero palacio.

“Creo que la gente no entiende lo bueno que es realmente este sitio web, por eso lo publiqué en TikTok”.

Aunque la membresía en el sitio cuesta £ 99 por año, el único costo que la compañía le pedirá es que recibirá un reembolso tan pronto como se organice su primera estadía.

El alojamiento suele ser la parte más cara del viaje, pero ya no tiene por qué ser así.





“Cuando me quedé en la casa de campo en Kent durante cinco días, ya recuperé mi dinero porque quedarme en una casa de campo como en la que me estaba quedando costaría fácilmente 700”, dijo.

“Incluso si solo te quedas en casa durante una semana, sigue siendo más barato que quedarte en otro lugar durante una semana.

“Algunos de estos lugares son hogares multimillonarios, no el hogar promedio de todos los días donde vive la mayoría de la gente”.

Descubra los consejos y trucos de viaje de Paige en TikTok aquí.

Para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias, suscríbase a uno de nuestros boletines gratuitos Aquí.