Frosinone y Lazio en vivo, Lirola en vivo Gol

21:13

28' – Marosic corre un gran riesgo

La Lazio corrió grandes riesgos en dos ocasiones con dos pérdidas de balón en su propio campo: Frosinone no pudo disparar

21:12

26' – Oportunidad para el inmóvil

El disparo llega inmóvil, pero un control imperfecto impide que acierte en la portería

21:10

24' – Chidera dispara alto

Buena iniciativa de Lirola, que sirve a Shadera: el delantero dispara alto, pero todo fue en vano por la presencia de fuera de juego durante el partido.

21:08

22' – Problemas para Chidera

Después de quedar en el suelo con dolor, Chidera se recupera y continúa corriendo.

21:06

21' – Rapuano convoca a dos jugadores

Guendouzi y Mazzitelli fueron amonestados por el árbitro Rapuano por una pequeña escaramuza en el medio del campo.

21:03

18' – Intento de patada hacia atrás de Shadira

Chidera intenta realizar movimientos acrobáticos dentro del área, pero el balón se marcha desviado

20.58

13' – Gol de Lirola, Frosinone – Lazio 2-1

Centro de Zortia para el cabezazo de Lirola que dejó sin posibilidades a Mandas: Frosinone al frente

20:51

6' – Intento de Mazzitelli

Tiro exterior del capitán Mazzitelli: Mandas bloquea.

20.50 h

5' – Oportunidad de Chedira

Cabezazo desde buena posición de Chidera tras centro de Gilley: el balón se fue desviado de la portería

20.49 horas

Dos Romagnoli en el campo

Curiosidades: Hay dos jugadores de Romagnoli en el campo, Simone en Frosinone y Alessio en Lazio. Los dos no estan relacionados

20.45 h

1'-Nos vamos

Frosinone fue titular para la Lazio en Sterpi.

20.40 horas

Pellegrini: “Ahora necesitamos los hechos”

Pellegrini a través de los micrófonos de Sky a pocos minutos del inicio: “Ha sido una semana intensa y difícil, ahora sólo tenemos que pensar en el partido sin dejar que los pensamientos invadan nuestras cabezas. Definitivamente tenemos que demostrar algo, no ha sido un año consistente y necesitamos madurez y actitud. Incluso las palabras son útil.” “En pocas palabras, ahora necesitamos los hechos. Las Copas de Europa son un objetivo, quedan diez partidos y está la Copa de Italia”.

20.35 horas

Shadera: “Estamos tranquilos”

Chidera en Skye en el pre: “¿La zona de descenso? La estamos viviendo en paz. ¿Lazio? La hemos preparado de la mejor manera, con todos los aspectos y detalles para llevarla al campo a sumar puntos”.

20.25 horas

Di Francesco: “Las ganas de responder están ahí”

Di Francesco habló antes del partido con Sky Sports: “La dificultad del partido siempre es alta, ellos llegan a partir de una semana determinada y estas situaciones recaen sobre los jugadores y creo que ellos buscan regularidad, como nosotros también. El rendimiento no es suficiente pero tenemos que reaccionar a lo grande: nos falta la claridad que necesitamos encontrar lo antes posible. El deseo de responder está ahí”.

20.20 horas

Martocello: “Esta decisión también la tomé con el entrenador”

Hablando antes del partido, Martocello dijo a Sky Sports: “Ha sido un poco complicado estos últimos días. Hay mucho enfoque en tratar de superar este momento complicado y mejorar lo que nos duele. Después de todos los acontecimientos que sucedieron esta semana, solo tenemos que pensar en el campo, pero eso es todo”. no es el caso.” “Es una semana sencilla. ¿Por qué me quedo? Una pregunta que no es trivial. Creo que es legítimo responder y aclarar todo lo que me ha llovido en los últimos días y no defender mis acciones. Sigo adelante con la cabeza en alto. : “Tengo contrato con la Lazio y cuando ella vino sin entrenador me preguntó si lo dejaría disponible porque estaba luchando por encontrar otro entrenador en tan poco tiempo. “El club me paga desde hace tres años y esa elección también la hicimos aquí con el entrenador”.

20.15 h

Curiosidad y estadísticas

20:00

equipo de arbitraje

Rapuano arbitrará el partido Frosinone-Lazio, con la ayuda de Bersigli y Garzelli como asistentes. La cuarta regla es baronet con Abisu y Di Paolo respectivamente Var y Avar.

19.50 h

banquillo de la lacio

Estos son los jugadores disponibles para Martocello: Sepe, Renzetti, Vecino, Kamada, Pedro, Isaksen, Castellanos, Hisay, Andre Andersson, Lazzari, Gila.

19.45

El banco de suplentes del equipo local

Estos son los jugadores a disposición de Francesco: Fratali, Cerofolini, Báez, Cech, Caio Jorge, Kone, Reinier, Garitano, Kvernadze, Ibrahimovic, Gigimis, Monterrey, Valeri.

19.40

Alineación oficial de Frosinone

Frosinona (4-3-3):bíblico; Zortia, Ocoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barenicchia, Mazzitelli; Solé, Chidera, Jalea. Entrenador: Di Francesco

19.35

Alineación oficial de la Lazio

Lacio (4-3-3): Mendas; Marosic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Inmóvil, Zacajne. entrenador: Martocello

19.30

Sin conferencia para Martusello

Sin embargo, en los días previos al partido de Giovanni Martosello no se hizo ningún anuncio.

19.25

Di Francesco: “¿La marcha de Sarri? No cambiará mucho”.

Eusebio Di Francesco habló la víspera del partido: lea aquí sus declaraciones clave.

19.15

Posible alineación de Martocello

7:00 pm

Di Francesco probablemente será titular en el once

18.50

Equipo Martocello

18.40

Tudor ocupará el lugar de Martocello

Martocello será relevado temporalmente de sus funciones tras el partido contra el Frosinone y será sustituido por Tudor.

18.35

Dónde ver el partido por TV y retransmisión en directo

18.30 horas

Lazio Frosinone, la expectación crece

Cada vez queda menos para el inicio del Lazio-Frosinone: a las 20.45 horas, los equipos de Di Francesco y Martocello empezarán a bailar en el Stirpe.

Estadio Benito Sterpi – Frosinone