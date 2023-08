Francia ve un ligero repunte de Covid-19 cuando surge la variante ‘Eris’

COVID-19 Vuelva a aparecer en los titulares en pleno verano en Franciaasí como muchos otros países, debido al alto número de casos.

Las visitas a las salas de emergencia por casos sospechosos de covid-19 aumentaron en un promedio del 31 por ciento en la semana posterior al Festival de Bayona, una de las reuniones festivas más grandes de Europa, que atrajo a 1,3 millones de personas del 26 al 30 de julio, en comparación con el Festival de Bayona. . la semana pasada.

Novecientos veinte pacientes de todos los grupos de edad han sido examinados, según Santé publique France, un organismo gubernamental bajo la autoridad del Ministerio de Salud, que afirmó que este Los números siguen siendo “moderados”. Estas son las únicas cifras disponibles por el momento, ya que el seguimiento diario de la epidemia finalizó el 30 de junio debido al “contexto epidemiológico favorable”.

El servicio médico de emergencia francés SOS Medécins informó aumento del 84% En consultas médicas por casos sospechosos de Covid-19 la semana pasada respecto al caso anterior. Si bien este aumento afectó a “todos los grupos de edad”, afectó particularmente a los niños menores de dos años.

El aumento de la tasa de infección en Francia continental está “localizado, principalmente en el suroeste e impulsado principalmente por la región de Nouvelle-Aquitaine”, dijo el Ministerio de Salud, y señaló que “la mayoría de los casos se encuentran en regiones de vacaciones muy populares”.

Más variante resistente a anticuerpos

Este aumento repentino se puede explicar por la aparición de la nueva variante EG.5.1, apodada “Eris” -la diosa de la discordia en la mitología griega- por algunos estudiosos. Organización Mundial de la Salud (de) agregó este recién llegado a la lista “variables de interés” miércoles.

dice Antoine Flahault, epidemiólogo y director del Instituto de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra. “Esto es lo que parece haber sucedido en las últimas semanas con la subvariante Omicron EG.5.1”.

La cepa EG.5.1 se encuentra actualmente en casi el 35 por ciento de los virus secuenciados en Francia, según Gisaid, una base de datos internacional que comparte datos oficiales sobre Covid-19. Esta cifra “no debe tomarse literalmente”, dice Mircea Sofonia, profesor titular de epidemiología en la Universidad de Montpellier en el sur de Francia, porque “solo tiene en cuenta las pruebas positivas, y ciertamente no hemos probado a todas las personas infectadas”.

Desde el comienzo de la era Omicron, nuevas variantes, como Eris, se han reconocido regularmente en Francia como más resistentes a los anticuerpos. Sofonea dice que estos tienen “propiedades de escape inmunológico”. “Esto no es nada nuevo. Pero el aumento actual de la epidemia muestra que el virus continúa mutando”.

No más formas serias

La situación se mantiene bajo control hasta el momento, sin presión sobre los hospitales, especialmente las unidades de cuidados intensivos. “En los países donde se ha detectado este tipo, no existen formas más graves de la enfermedad que las variantes anteriores de Omicron”, dice Flaholt. “En particular, los sistemas de salud no están más saturados de lo que solían estar”. Además, el informado por la Organización Mundial de la Salud que “los riesgos para la salud pública que plantea el párrafo 5 se evalúan como bajos a nivel mundial”.

Sin embargo, los investigadores advierten que los gobiernos deben permanecer atentos y planificar con anticipación para evitar entrar en una situación alarmante dentro de unos meses. “Para el otoño, el tráfico podría alcanzar niveles significativos para los sistemas de atención médica”, dice Sovunya. “Pueden ocurrir epidemias de influenza y bronquiolitis durante este período. Esto es muy preocupante”.

Leer másCon la esperanza de un gran avance, la búsqueda de respuestas continúa en el largo sitio de Covid

Se han propuesto una serie de medidas para reducir la transmisión del virus. “Usar máscaras FFP2 en áreas cerradas, mal ventiladas y abiertas al público”, dice Flaholt, quien recomienda ante todo “usar máscaras FFP2”.

Flaholt cree que la vacunación sigue siendo clave. Si bien la eficacia de las vacunas contra el covid-19 parece disminuir con el tiempo, una vacuna de refuerzo en el otoño “reduciría el riesgo de formas graves de la enfermedad”, dice. El Ministerio de Salud dijo que una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 y la influenza está programada para “mediados de octubre”.

Este artículo fue traducido de el original esta en frances.