Francesca Michielin cede i fiori a un uomo dell’orchestra di Sanremo 2022, ecco perché

Anche quest'anno a Sanremo 2022 Francesca Michielin ha donato i suoi fiori ad un uomo, questa volta ad un violinista dell'orchestra: il motivo è lo stesso che l'anno scorso la portò a cederli a Fedez, cioè non sono i fiori solo por le donne. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su francesca michielin è la directora de orquesta de Emma Marrone al Festival de San Remo 2022 por il brano Ogni volta è così. La scelta corona i 10 anni di musica dell'ex vincitrice di factor X ed anche il profondo legame di amicizia che lega le due artiste, che a fine esibizione stasera si sono strette in un caloroso abbraccio. La Michielin però si è resa protagonista anche di un gesto che richiama alla mente quanto accaduto lo scorso annoquando era en gara tra i Big con Fedez. Emma omaggia una musicista dell'orchestra di Sanremo Parliamo dei tradicionales fiori donati alle donne nel corso delle serate del Festival. La Michelin nella scorsa edizione decise di dare il mazzo di fiori che le era stato donato da Amadeus a Fedez, comentando "Facciamo una volta per uno". E così anche Damiano dei Maneskin regalò i fiori a Manuel Agnelli e non alla donna del gruppo, Vittoria. A dimostrazione del fatto che i fiori no sono solo per le donnequest'anno la storia si è ripetuta. I fiori di Francesca Michielin per il violinista a Sanremo 2022 Questa sera di mercoledì 2 febrero francesca michielindirectora de orquesta de emma moreno por il brano Ogni volta è così, a fine esibizione ha consegnato al primo violino di Sanremo 2022 i fiori di Sanremo donatele da Amadeus. Sembra un gesto semplice eppure ha fatto tanto rumore, anche sui social. En tantissimi hanno commentato il passaggio di fiori di Francesca Michielin al violinista: "Francesca Michielin che con un solo gesto ribadisce che i fiori non vanno dati solo alle donne va amata" ha escrito un usuario.

Francesca Michielin ed Emma verso la serata delle cover La cantante in gara tra i Big e la sua direttrice d’orchestra questa sera sul Palco dell’Ariston hanno lasciato il segno con il brano Ogni volta è così, scritta dall’artista con Petrella e Faini. Emma Marrone y Francesca Michielin canteranno insieme Ops lo hice de nuevo Britney Spears nella serata di giovedì dedicata alle cover.

