Fotografía sencilla con largas exposiciones

A veces suceden muchas cosas, en cuyo caso simplificar la escena puede hacer que sea más agradable a la vista. Podemos optar por resaltar determinadas formas o colores y dejar o quitar otros.

El caos puede volverse pacífico y contemplativo. El desorden puede dar paso a un orden limpio y ordenado. Al seguir el camino del minimalismo, podemos crear imágenes en entornos en los que no encontraremos fácilmente algo agradable.

Puede que no todos estemos completamente de acuerdo en si una imagen es simple o no, pero los principios, no obstante, son útiles para la composición. Se trata sencillez más que complicado. Esto no significa que no habrá detalles, pero sí significa que a menudo se pasan por alto los posibles elementos que compiten entre sí. Líneas y formas limpias Nos puede parecer y puede haber un fuerte uso de Ingeniería. Tiende a haber una sensación de elegancia en la forma en que el autor ha abstraído la composición. Incluir solo artículos esenciales.

En este artículo, nos enfocamos en cómo las exposiciones prolongadas pueden ayudar a dar una sensación de minimalismo. Hay muchos otros aspectos para explorar, pero por ahora vamos a ver una forma relativamente fácil de sumergirse en el mundo del minimalismo con la fotografía de paisajes.

Tabla de contenido

Fotografía de paisaje con largas exposiciones

Alrededor de 2010 surgió una gran tendencia en la fotografía de paisajes y todavía hoy nos acompaña. Se trataba de bloquear la mayor parte de la luz de nuestras cámaras con filtros ND (densidad neutra) muy pesados, sobre todo usando el ahora infame filtro de 10 pasos. Esto fue principalmente para dar a las imágenes de paisajes marinos una sensación muy diferente al agua, a veces convirtiéndola en poco más que una niebla. Luego, las rocas, los muelles y otras estructuras se dejan en marcado contraste, proporcionando líneas y formas fuertes para su composición.

Larga exposición de paisajes marinos simples

Las olas pueden ser muy interesantes en la fotografía de paisajes, pero a veces pueden parecer borrosas en la escena. No siempre queremos detalles demasiado nítidos en todo el agua porque puede distraer la atención de otras áreas de la imagen. También restringe los estados de ánimo que podemos transmitir. El uso de largas exposiciones en diferentes longitudes nos da una gran libertad para esculpir la forma del agua en nuestras imágenes. Desde suavizar los bordes de las ondas hasta darles un aspecto lechoso o borroso, podemos hacer muchas cosas con el agua para cambiar el estado de ánimo y el aspecto de nuestra composición. El extremo más extremo de esto es particularmente útil para simplificar drásticamente una escena.

Los muelles y las defensas marítimas de repente se alzan suaves y audaces, formando líneas fuertes en un paisaje suave y etéreo. La adición de filtros de densidad neutra muy potentes delante del objetivo le permite mantener el obturador abierto durante más tiempo. Pueden ser filtros roscados o láminas rectangulares/cuadradas que encajan en el sistema portafiltros. Usé un poco de cada uno. Lo que vale la pena tener en cuenta es que obtendrá un color ligeramente diferente en sus fotos que los filtros ND fuertes porque no tienden a ser realmente “neutrales”. Por lo tanto, espere tener que corregir el balance de blancos después. Los filtros ND más débiles tienen un efecto menos perceptible. Pero, si lo que busca es un gran desenfoque de movimiento, normalmente necesitará algo así como 6 o más paradas durante el día y esto tiende a afectar el color.

Cómo fotografiar paisajes marinos de larga exposición

Por supuesto, deberá colocar la cámara en un trípode para velocidades de obturación largas. También es útil usar un temporizador o un obturador remoto para evitar que la cámara se mueva al tomar una foto. A veces llevo una bolsa conmigo para llenar en el sitio con arena o piedras para usar como peso para sostener el trípode de manera más segura. El beneficio de esto es que no necesitas pasear por la playa con pesas. Simplemente llene una bolsa con arena o grava, luego vacíela cuando haya terminado.

Cubra la lente de su cámara DSLR para evitar que entre luz durante exposiciones muy largas. Si está utilizando un sistema de portafiltros, asegúrese de que no haya lugar para que se filtre la luz. Algunos filtros tienen formulaciones de espuma para ayudar con esto.

Suele ser más fácil trabajar en la exposición encontrando una buena exposición sin el filtro y luego haciendo los ajustes necesarios después. Entonces, si una escena se ajusta a una velocidad de obturación de 1/100 de segundo y va a agregar un filtro de 10 pasos, debe cambiarlo a 10 segundos (multiplíquelo por diez o x1000). Puede obtener aplicaciones gratuitas y pagas para su teléfono que pueden hacer los cálculos por usted.

Es mucho más fácil componer su escena sin filtros ND y simplemente agregarlos cuando esté listo para tomar la foto. De lo contrario, es posible que tenga dificultades para ver lo suficiente como para enfocar con precisión.

Minimalismo con monocromo

Otra técnica comúnmente utilizada para el enfoque simple de la composición es convertir a monocromo. Es otra forma de reducir los elementos que compiten en una escena para que el espectador se concentre más en la figura. Esto puede hacer que parezca más abstracto ya que ya no tenemos color para guiar nuestras interpretaciones. La imagen debajo del mar que rodea las rocas de la playa parece picos de montañas en las nubes.

Use exposiciones largas para simplificar la tierra y el cielo.

Además de cambiar la apariencia del agua, una exposición prolongada puede ser útil para simplificar cosas como las nubes y las masas de vegetación. Las nubes pueden extenderse por el cielo, creando una apariencia más suave o formando rayas. Puede usar esto a su favor cuando el viento sopla en la dirección correcta para crear líneas principales que se acerquen o se alejen de su tema o área de interés.

También puedes ver en la imagen de arriba cómo las plantas pueden desvanecerse con el tiempo, registrando sus movimientos en la brisa. Los árboles más grandes (especialmente si tienen ramas desnudas) generalmente se mueven menos, por lo que pueden convertirse en los elementos más nítidos y estáticos de su composición. En lugar de mostrar plantas individuales como detalles, cree algo que se vea más gráfico o impresionista. Esto puede ser cualquier cosa, desde una simple mancha de color hasta algo así como pinceladas sueltas. Para más desenfoque, realmente ayuda si tienes una fuerte brisa para crear el movimiento por ti.

ajustes de la cámara

En términos de configuración de la cámara, deberá responder a la fuerza del viento al elegir la velocidad de obturación. La imagen de arriba tomó alrededor de 5 minutos mientras las nubes se movían lentamente con un viento más ligero. Por el contrario, la imagen de abajo toma poco más de un minuto. Si necesita abrir el obturador durante mucho tiempo para obtener la acción y terminar con la imagen sobreexpuesta, use un filtro ND de intensidad adecuada para reducir la exposición y poder obtener una buena exposición.

Aquí, el tiempo también ha suavizado un poco el agua del río, dándonos reflejos más suaves de los edificios. Las transiciones monocromáticas como esta pueden ser una buena manera de enfatizar demasiado los detalles en el movimiento de las nubes, ya que puede impulsar el contraste con más fuerza que con una imagen en color.

ICM: movimiento de cámara intencional

Otra forma de crear un desenfoque más nítido es mover la cámara durante la exposición. Esto puede ser un movimiento ligero o rápido de lado a lado o de arriba hacia abajo, por ejemplo. Es posible que aún necesite usar un filtro ND para evitar sobreexponer su captura, ya que deberá abrir el obturador el tiempo suficiente para registrar claramente el desenfoque. La imagen a continuación muestra una técnica de lado a lado utilizada alrededor del amanecer en la costa. Tiendo a evitar poner el sol en el marco porque deja una línea muy brillante que rara vez se ve bien.

ICM puede ser una buena manera de simplificar drásticamente una escena a bandas de color. También puede dar un aspecto gráfico más abstracto, especialmente cuando hay mucho desenfoque.

Otros usos para exposición prolongada

En la imagen a continuación, utilicé una exposición prolongada para eliminar los detalles de la costa y crear líneas de colores con agua y espuma. Esta es una alternativa al uso de una profundidad de campo reducida. A veces, es posible que desee una gran profundidad de campo para retener una gran cantidad de detalles, pero aún desea controlar el aspecto del agua.

Es útil conocer las técnicas de exposición prolongada porque pueden funcionar con la mayoría de los sujetos en movimiento. Por ejemplo, si te encuentras en una ciudad y te gusta hacer fotos arquitectónicas, puede ser muy difícil si hay gente alrededor. A veces, puede usar una exposición prolongada con filtro ND para hacer que las personas sean invisibles o fantasmales. Siempre que sigan moviéndose y estés expuesto a él el tiempo suficiente, puede desaparecer por completo.

Si no tiene ningún filtro ND y todavía quiere experimentar con exposiciones largas, le recomiendo ir por las rutas de la luz. Es más fácil hacer esto en ciudades donde el tráfico se mueve libremente. ¡Los atascos no funcionan bien! La poca luz en la noche significa que necesita una velocidad de obturación más larga de todos modos y la parte más brillante de los autos son sus luces, por lo que esto tiende a ser todo lo que registra. Luego puede crear caminos de color que fluyan a través de su escena, ¡siempre que el tráfico siga llegando!

Puede aplicar estas técnicas a diferentes géneros, incluso fotos de estudio, para lograr un efecto creativo. A veces, la opacidad creada complica las cosas, por lo que no siempre le dará una sensación minimalista automática. Debe prestar atención a otros aspectos de su composición si desea imágenes simples. Estas imágenes finales de arriba claramente no son tan optimizadas y limpias como las otras en esta publicación. Pero muestran que las tecnologías se pueden volver a aplicar para todo tipo de propósitos.

Cuando una exposición prolongada lo ayuda a lograr simplicidad, líneas y formas limpias, elegancia y enfoque en solo algunos elementos clave, puede ayudarlo a crear imágenes simples. Obviamente, no siempre funciona, y el alcance del efecto puede variar. Pero, al menos para los paisajes marinos, pueden ser muy efectivos.

Sobre el Autor: joe linton Persona de libre dedicación fotógrafo de producto También es juez, mentor y embajador de asociaciones de fotógrafos. Tiene una beca en fotografía de productos con la Asociación Internacional de Fotógrafos Comerciales e Industriales.

Créditos de imagenTodas las fotos: © Joe Lenton, usadas aquí con autorización. No se reproduce sin el permiso del autor.