Fórmula E, que parte desde la Ciudad de México. Presentación de Maserati y McLaren

allá Maserati Dirigida por “Genre Folkcore” (en la foto). Maximiliano Gunther También fue el más rápido en los test oficiales de Valencia. allá DS Penske El único equipo que ha alineado dos campeones del mundo, Stoffel VandoorneA cargo, E. eric vergne, la única persona en ganar el Campeonato Mundial dos veces. en el Circuito Hermanos Rodríguez lucas de graciAhora en MahindraYa ganó dos veces, tres en México de 8 carreras en Puebla en 2021. Ganó las últimas tres poles en la pista de la capital del país centroamericano PorscheTambién ganó el Test Match de 2022 pascal verlinSu nuevo compañero de equipo es el portugués en la palma de su mano, cubriendo unas cuarenta salidas en Fórmula 1. Antonio Félix Dacostaque ya ha ganado el Campeonato Eléctrico: “Es una temporada completamente nueva -dice- para los equipos y el coche. Pero si eres un piloto de carreras, conducir para Porsche es como cumplir un sueño de la infancia. Pero llevar un mono con el El logo de Porsche no es suficiente para mí: quiero ganar con ellos”.

Sábado por la mañana a las 14 h Ciudad de México Comienza la temporada 9 Fórmula EUn campeonato eléctrico que trae monoplazas silenciosos generales 3 En centros de ciudad. El hipódromo es un tema, aunque el mexicano es muy apreciado por el gran cariño del público. Este año se explica 16 carreras Con noticias de India, Sudáfrica y Brasil.

El motor es nuevo, más potente (hasta 322 horas), más compacto y más pequeño y tiene un requisito mínimo de recuperación de energía del 40% en competición. Capital. el proveedor es nuevo Neumáticos Todas las temporadas, cenefas de colores entre otros: Hankook, que toma el relevo a Michelin. allá Consistencia Es obligatorio: los equipos tienen 8 neumáticos por coche cada fin de semana de carrera. Como mínimo, también es nueva la normativa que incluye paradas en boxes obligatorias para la carrera Carga rápida Y para activar un modo ataque (más potencia durante unos minutos) destinado a amenizar el ePrix. Sin embargo, para esta solución sin precedentes, tendremos que esperar algunas licitaciones.

Algunos establos también son nuevos. Maserati (Se acordó con el ex equipo Venturi de Mónaco) e McLaren (captó el equipo de casa con la estrella), novatos, fabricantes que no se arrepienten de las despedidas de los alemanes BMW, Audi y Mercedes, que abandonaron la Fórmula E entre 2021 y 2022. Luego el regreso del alemán Abt, apoyo CupraSe volvió a casar en la Fórmula E después de ser uno de los pioneros.

Él pilotos 22, dos menos del máximo esperado, ya que a pesar del gran interés siempre manifestado por los organizadores, al parecer no fue suficiente para empujar a los Doce a asumir el reto de dos años. Quizá dependa de las consecuencias de la epidemia: lo entenderemos al final de este campeonato.

yoItalia Finalmente juega con un constructor, Maseratiaunque en el contexto de la cooperación interna con Grupo Stellandis (mientras tanto, el milanés Eugenio Franchetti ha sido nombrado director de la división de rendimiento de DS), así como con la ciudad Roma, tiene contrato con la Fórmula E hasta 2025. El evento doble en Roma se pospuso para mediados de julio, antes de los dos últimos ePrix finales en Londres. Y luego están BremboEs la quinta temporada en ofrecer frenos para monoplazas eléctricos, incluidos nuevos para Gen3, e DallaraHa contribuido al crecimiento de los marcos desde su creación en 2014.

Solo hay un novato en la novena temporada: McLaren lo puso bajo contrato jack hughes. Pocos pilotos han pasado Fórmula 1 (Vergne, Buemi, Di Grassi, entre otros, que han corrido en solo cien ePrix celebrados hasta ahora), otros muy conocidos como pilotos de pruebas y reservas, muchos planeando aterrizar allí. Fue creado por un holandés. Nyck de VriesPese a ganar el Campeonato del Mundo Eléctrico con Mercedes y un 2022 menos ilusionante, ha sido contratado por Alpha Tauri.

En el futuro eléctrico del movimiento, la Fórmula E no es la “hija de un dios menor”: es más estable, es más silenciosa y acerca otro mundo de entusiastas al automovilismo (y marcas comprometidas). Por ejemplo, a pesar de que el único modelo cero emisiones actualmente en la lista de precios no tiene un precio inferior al precio de venta, esto explica que Porsche haya decidido apostar por el circuito eléctrico (pero también con el futuro Macan eléctrico). .Un modelo más “asequible”) no solo como constructor, sino que también ofrece coche de seguridad. Cual es ese Daegon Turbo S De 761 caballos.