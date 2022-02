Fórmula E | Premio electrónico de Diriyah

Non era certified così che diriyah Jaguar voleva iniziare lottava stagione di Formula E: tra sfortune e performance al di sotto delle aspettative, la squadra si porta a casa pochi punti dal doppio weekend gara

I 13 punti raccolti nel corso del doppio weekend della Formula E a Diriyah non soddisfano Jaguar: dopo un podio sfiorato in gara 1 da Sam Bird, gara 2 non ata strattanto gentile, face quo games bird in quizices evi games | penalizazione per non aver sfruttato un segundo modo volta l’attcco.

sam pájaro

“Sono soddisfatto del resulto gara 1: ho sfiorato il podio e abbiamo conclus in zona punti. Tuttavia es insuperable en términos de altitud por debajo: dopo es un difile calificable, el coche de seguridad está precisamente equipado con un punto de calidad racimolare. Si no encuentra lo que busca, simplemente pregunte. Al final de la prueba, credo nella squadra y guardiam avanti al round en Messico”.

Leer más: Fórmula E | Estimado E-Prix – Il Direct en Gara: “Stavamo prendendo tutte le misure di securezza in considerazione”

mitch evans

“Te daré el primer premio en la caja, pero no estoy seguro de la ubicación de la migración. El éxito del equipo no se limita a: comprender sus calificaciones en el tentato del destinatario. Voy a usar un coche de seguridad para que mi coche esté seguro y protegido. Stavo face buoni progress, guadagnando posizioni, ma rilistato non è stato quello sperato. Analizar quanto addato torneremo più forti en Messico”.

Seguici nel nostro novo canale Telegram interamente dedicado o Formula E per non perderti nessuna news del campionato 100% eletrico!