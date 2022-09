Fórmula 1, el coche campeón a la venta por poco dinero | Este detalle conmocionó a los fans.

El coche de un piloto de F1 está a la venta estos días para ser tuyo. Su precio puede o no sorprenderte, pero debes recordar que no puedes conducirlo. La razón es casi obvia.

La F1 es una categoría de autos construida por un gran talento, incluido Sergio Pérez. Un piloto con mucho talento que lleva dos temporadas al volante de Red Bull. Ahora “su” coche está a la venta en el sitio Bonhams. Antes de averiguarlo, conozcamos mejor al ex McLaren mexicano.

Sergio Pérez, de la decepción de McLaren a la satisfacción de Red Bull: biografía

Entre los mejores talentos de la F1 actual se encuentra Sergio Pérez, nacido el 26 de enero de 1990 en México. Hizo su debut en la serie de carreras más importantes, hace una década en 2011, con Sabre. En la temporada siguiente, recoge resultados notables, incluidos tres fantásticos podios.

En 2013 se mudó a McLaren para reemplazar a Lewis Hamilton, pero desafortunadamente lució mucho menos brillante aquí. Luego fue contratado por Porsche India (que luego se convirtió en Racing Point), con quien ganó siete etapas. En 2020, consiguió el primer hit de su carrera en Sakhir.

Se repite en 2021 en Bakú y en 2022 en Mónaco. Dos de estos años los pasó en Red Bull, recogiendo a menudo y de buena gana una gran cantidad de resultados realmente notables, que lo convierten en un líder absoluto en la Fórmula Uno en este momento. Pero volvamos a hablar fuerza indiaElla es nuestro coche de interés.

F1, monoplaza conducido por Pérez en subasta: ¿Qué modelo es?

Hablamos de Sergio Pérez, a quien le fue bien en la carrera F1 On A Force India de 2015. Ahora su auto es uno En venta. Hablemos del modelo VJM08 que llevó al mexicano al podio en el Gran Premio de Rusia del mismo año. Este modelo ofrecía una solución inteligente: podía enviar suficiente flujo de aire a la parte inferior del cuerpo sin recurrir a una “nariz” estrecha, tan común en la F1 en esos años, que era difícil incluso pasar la prueba de choque requerida. por la FIA.

Hoy, este automóvil es un tributo notable a cualquiera que esté involucrado en su diseño, construcción o fabricación de cada componente. Además, tiene el potencial de ofrecer a los coleccionistas y entusiastas un modelo verdaderamente único.

Pérez es actualmente un número uno absoluto en el segmento, por lo que no está mal tener un vehículo así. Entonces, el auto no tiene motor ni transmisión. no puedo ejecutarlo; Pero los que decidimos hacerlo nuestro sabemos cómo “instalarnos”. Su precio oscila entre las 70 y las 100 mil libras (115 mil euros).