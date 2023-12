Firefox (gratis) te ayuda a mejorar tu privacidad en línea: así es como

Gracias a Firefox, ahora puedes mejorar tu privacidad en línea de forma gratuita. Así es como funciona la nueva herramienta proporcionada.

Grandes noticias pronto En el frente de Firefox. Mozilla Browser es uno de los navegadores más populares y utilizados, especialmente después de las últimas innovaciones de la compañía que han permitido a los consumidores disfrutar de un número cada vez mayor de herramientas útiles. Para proteger su privacidad en línea.

En este sentido, parece que la ola de incorporaciones aún no está lista para terminar. Recientemente, Mozilla anunció lo mismo. Acceso a herramientas Lo que ayudará a los usuarios a mejorar su privacidad de forma gratuita. Debe informarse de inmediato y comenzar a utilizar la nueva función desde el momento en que esté disponible a medida que se implemente a nivel mundial. Así que siempre puedes estar seguro de eso. Proteja sus datos de navegación (y más) Sin tener que preocuparte más por nada. La comunidad ya está encantada.

Firefox mejora la privacidad en línea: detalles de la nueva herramienta

Esta nueva actualización brindará a los usuarios la oportunidad de hacer precisamente eso Mejore su privacidad en línea Inmediatamente gracias a Firefox. Navegador Mozilla Siempre ha tenido presente la seguridad de sus clientes, y es precisamente con eso en mente que avanza la estrategia de la compañía. Con enormes beneficios que los consumidores pueden explotar de forma inteligente para estar siempre seguros a la hora de utilizar sus ordenadores para navegar por Internet.

Estamos hablando específicamente de los llamados Contenedores multicuenta. Cualquier forma de aislar las sesiones de navegación web dividiendo el trabajo, las compras, las operaciones en redes sociales, etc. Evitar el seguimiento entre todos. Al hacer esto, ya no serás invisible, Pero habrá otra forma de evitar ser rastreado, No proporciona consentimiento y no sirve cookies.

Útil por ejemplo Si decides hacer un viaje Y está buscando información en línea utilizando un perfil. Para luego ir a sitios para comprar boletos y reservar una habitación de hotel, simplemente cambie a un segundo perfil para que no haya datos de perfil. Los precios serán los precios básicos, sin pequeñas subidas, ya que sabes que lo más probable es que completes la compra. Mozilla también integra su propia VPN personalpara que el tráfico esté cifrado y haya beneficios de productividad.