Fin de semana histórico de McLaren – Fórmula E

Por primera vez en la historia en e-Prix McLaren En la Ciudad de México, el equipo de Woking entregó buenos registros, especialmente en la sección Gum con un nuevo piloto. jack hughes, 5º en meta y no muy lejos de la zona del podio. Sin embargo, Britton escribió la página de historia de su equipo. diya, llegando primero a la final en el Clasificatorio 1, perdiendo ante Sébastien Buemi, y luego logrando la pole position veinticuatro horas después en la segunda Gran Final contra Mitch Evans. Al hacerlo, el piloto de 28 años de Birmingham no solo aseguró la primera pole de su carrera en la Fórmula E, sino también los premios. Primera pole position Perfecto para McLaren en este sentido. Con la llegada de la Carrera 2, las esperanzas de una posible victoria, o en todo caso de un podio, con la conclusión de la tercera prueba del campeonato, estaban sobre él, sin embargo, otra historia: hacerse con el primer puesto entre los tres primeros puestos de la clasificación inglesa. equipo, de hecho, el compañero de equipo René RastColaboración 3ro En meta tras una larga defensa de los repetidos ataques de Sam Bird en la carrera final.

Como resultado, McLaren dejó la categoría con su primera gran satisfacción, donde amplió su universo de carreras luego de su histórica presencia en la Fórmula 1. “Qué hermoso día – comentó Rast – No fue una carrera fácil, pero di algunas vueltas en cabeza, ¡lo que me hizo sentir muy bien! Durante la carrera tuve que administrar algo de energía y sabía que había más corredores cerca de mí y finalmente luché con el pájaro hasta la última curva. Estoy muy contento, sobre todo comparado con el resultado de México, donde no sumé ningún punto. Podemos estar muy orgullosos de los resultados del equipo esta semana, especialmente de la pole position y el podio de hoy. Todavía estamos aprendiendo y esperamos poder demostrarlo en Hyderabad.

Hughes, quien nuevamente terminó quinto en la Carrera 2, pero también expresó su satisfacción como el verdadero héroe en la calificación: “Fue un día muy positivo, que me permitió conseguir la pole position en mi tercera carrera con McLaren – explicó – Viernes No creo que tengamos lo que se necesita para montar desafíos directos en la clasificación., en cambio, logramos obtener el segundo lugar y luego la pole. Estoy muy feliz. En la carrera, esperábamos no conducir Porsches, nuestro objetivo era, en un buen día, luchar contra los Jaguars. Al final, ambos McLaren terminaron por delante de los Jaguars y no veo la hora de llegar a Hyderabad dentro de unas semanas.