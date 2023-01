27 de enero de 2023 – Noticias del mundo

escuchar podcasts

Perú: Uros se suman a protestas contra presidenta Tina Pollarde

México: Exfuncionario de seguridad mexicano es investigado por corrupción en Nueva York

China: Empresa recibe sanciones de EE. UU. por proporcionar información al Batallón Wagner

Brasil: Policía federal investiga genocidio yanomami

Suiza: La comunidad turca protesta por la quema del Corán en Suecia

Ruanda: Panel para proteger a los periodistas pide que se investigue la muerte de John Williams Ndwali

Estados Unidos: Meta recuperó las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump

Boletín editado por Ambra Vicente

Perú

Los Uros, que viven en islas flotantes en el lago Titicaca, han estado protestando en Perú para exigir la renuncia de la presidenta Tina Polwarte.

Las banderas peruanas se colocaron sobre balsas a motor y embarcaciones tradicionales mientras cientos de indígenas viajaban durante más de dos horas por las aguas del Titicaca, el lago fronterizo entre Perú y Bolivia. Puno es el continente de esta parte de la Meseta Andina. Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas.

Los indígenas de las islas de los Uros y Taquile han expresado su descontento con el gobierno de Bolwarte por las protestas que han dejado 46 muertos en protestas que han convertido a Puno en el epicentro de algunas de las protestas más violentas que sacuden a Perú en las últimas seis semanas. . . Los 40 días de convulsiones afectaron particularmente al sector turístico de estas regiones del sur andino, consideradas joyas de la cultura prehispánica.

México

El juicio por tráfico de cocaína contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, comenzó en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

El fiscal federal Philip Bilmar dijo en su declaración de apertura que García Luna usó su cargo para proteger a los narcotraficantes.

Si las acusaciones resultan ser ciertas, el juicio de García Luna podría ayudar a probar que el gobierno mexicano, junto con los líderes de carteles como Guzmán, juega un papel clave en la exportación de narcóticos por valor de miles de millones de dólares destinados a los consumidores estadounidenses. El gobierno mexicano también jugará un papel decisivo en el derramamiento de sangre interno de México, debido a la lucha entre cárteles para dividir las ganancias.

Porcelana

Estados Unidos ha impuesto sanciones a una empresa china por proporcionar imágenes de satélite de Ucrania al mercenario ruso Wagner.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado han anunciado una serie de acciones, designando formalmente al grupo Wagner como una organización criminal transnacional, lo que la Casa Blanca esperaba la semana pasada.

Como anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Antony Blinken, en un comunicado, las nuevas sanciones tendrán como objetivo frenar aún más la capacidad del Kremlin para armar su maquinaria de guerra en una agresión contra Ucrania.

Entre las empresas objetivo se encuentra Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. Se dice que una empresa china proporcionó imágenes satelitales de Ucrania al Grupo Wagner, según el Departamento del Tesoro.

Se impusieron otras sanciones a la aerolínea Cradol, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente proporcionó aviones a Wagner Group para trasladar personal y equipos entre la República Centroafricana, Libia y Malí.

Brasil

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flavio Tino, confirmó el miércoles 25 de enero que la policía federal abre una investigación por el delito de genocidio contra el pueblo indígena yanomami en el norteño estado de Roraima.

En los últimos años, la etnia se enfrenta a una crisis sanitaria, con muertes por desnutrición y proliferación de enfermedades como la malaria.

En la transmisión radial de A Voz do Brasil en Radio Nacional, Dino recordó que la antigua ley sobre genocidio, aprobada por Juscelino Kubitschek en 1956 y aún vigente, contempla diversas formas de prácticas genocidas, no solo el asesinato, sino también las violaciones. La integridad física y psíquica, así como los actos y omisiones que conduzcan a la destrucción de un determinado grupo étnico. El Ministro declaró después que no tenía ninguna duda de que no sólo hubo negligencia sino también cierta dolo, que sería obra de la Policía Central.

Según el ministro, las investigaciones también verán sobre la conducta de quienes delinquen en la región y de los responsables de “desatención a la salud y el bienestar” de los indígenas.

suizo

Ayer, miembros de la comunidad turca en Suiza se reunieron frente a la embajada sueca en Berna para protestar por la quema de una copia del Corán en Suecia durante el fin de semana.

De hecho, el sábado pasado, el político danés de extrema derecha Rasmus Balut quemó una copia del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.

Entre los que participaron en la manifestación se encontraban líderes y dirigentes de organizaciones no gubernamentales turcas en Suiza. La protesta fue encabezada por la Swiss Turkish Society, una organización paraguas de ONG turcas en Suiza.

En un comunicado en nombre de los manifestantes, el presidente de la organización, Swaad Sahin, dijo que condenó enérgicamente el “ataque cobarde” contra el Corán y expresó los alarmantes niveles de islamofobia, racismo y discriminación que llegan a Europa. : “Castigar tales actos alentará a los enemigos del Islam”.

Sahin pidió a las autoridades suecas que tomen las medidas necesarias contra quienes cometieron este acto y que tomen medidas para evitar que tales actos vuelvan a ocurrir.

Ruanda

Según el Comité para la Protección de los Periodistas de Ruanda, las autoridades del país deben proporcionar un relato creíble de las circunstancias que rodearon la muerte del periodista John Williams Ndwali.

Ndwali murió en la madrugada del 18 de enero en la capital, Kigali, cuando un automóvil chocó contra una mototaxi en la que viajaba, dijo la policía.

Ntwali es conocido por sus críticas a la situación de los derechos humanos en Ruanda. Ntwali fundó un canal de YouTube, con unas 30.000 visitas, llamado Pax TV-Ireme News y también trabajó como editor de un periódico privado, The Chronicles.

Días antes de su muerte, Ntwali emitió un reportaje en Box TV-Ireme News sobre el encarcelamiento del fundador de The Chronicles, Christopher Kyumba, un político ruandés. Recientemente, Ntwali también describió la situación de los presos políticos en Ruanda y las denuncias de tortura experimentadas por YouTubers en detención.

Según un informe de Human Rights Watch, en junio de 2022 Ntwali le dijo a la organización que miembros de la agencia de inteligencia de Ruanda le habían pedido que cambiara de tono para evitar un mal resultado.

America

Las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump serán reactivadas por Meta, informó el New York Times.

Tras el levantamiento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, Meta suspendió las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense durante 22 meses. En el momento de la suspensión, la cuenta de Facebook de Trump tenía cientos de millones de seguidores. El 7 de enero de 2021, Metta suspendió a Trump de sus podios, citando el riesgo de incitar a más violencia, el día después de que cientos de sus seguidores irrumpieran en el Capitolio. Sus cuentas en otras plataformas populares de redes sociales como YouTube y Twitter también fueron desactivadas en la misma semana.

Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Trump lanzó su propia red social, Truth Social, en la que tiene una participación financiera, y está obligado a hacer que sus publicaciones estén disponibles exclusivamente durante seis horas antes de compartirlas. En otros sitios.

En noviembre del año pasado, Twitter restableció la cuenta de Trump después de que Elon Musk asumiera el cargo de director ejecutivo del sitio de microblogging.

Musk realizó una encuesta en la que pedía a los usuarios del sitio que votaran si reinstauraban la cuenta de Trump, que fue prohibida de por vida por incitar a la violencia tras los disturbios en el Capitolio de EE. UU.

