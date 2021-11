fiesta de fedez? Pero el rapero ya ha entrado en política

¿Otra estratagema de marketing o un declive real de la política? Desde ayer en las redes sociales pero también en las conversaciones de televisión y en las secretarías de los partidos, no hablamos de otra cosa. Fedez compró el dominio fedelezioni2023.it, De momento se encuentra inactivo, con su compañía ZDF, que tiene las consonantes del nombre del rapero al revés. Lo que podría indicar que la mitad más feroz de los veraganeses se prepara para dar un paso dramático en el campo a la luz de las elecciones políticas que deben realizarse en 2023, siempre que la legislatura no cierre demasiado pronto. ¿Pero realmente sería así? Muchos se preguntan en una mezcla de Curiosidad, ansiedad, incredulidad y pura vanidad.

Federico Lucia, ese es el verdadero nombre de Videz, ni confirma, ni niega, y con toda probabilidad se ríe de sus innumerables tatuajes mientras lee la reseña de prensa por excelencia. Mientras tanto, continúa su frenética actividad en Instagram donde a las pocas horas lanzó la canción principal de “Veraginés”, la serie de televisión que se estrenará el 9 de diciembre en Amazon Prime y contará la parte oculta de las redes sociales del Rey Midas (suponiendo que todavía haya una …), pero también la nueva pre-orden del disco. “Inhumano” Lanzado el 26 de noviembre, que, después de asociarse con las camisetas artísticas de Francesco Vezzoli (se agotaron al instante), ahora se agotó con tres tarjetas Panini, y también se agotó al instante. No solo. en el papel de un líder “muy gracioso”, la revelación de Amazon Prime de la temporada pasada, estropeó “pero te juro que fui absuelto”, se ríe a favor del móvil, y es parte de la nueva temática del concurso entre comediantes que deben resistir la risa.

Sin embargo, tras un examen más detenido, no hay noticias: Fides lleva algún tiempo en política utilizando los mismos medios que todos los líderes políticos de hoy, a saber, las redes sociales, Interfiere en muchos de los temas que plantea la actualidad, con la única diferencia esencial entre su poder mediático, junto con su esposa asesina. Chiara FerragniSin duda, es más amplio y eficaz que cualquier Salvini, Meloni o Lita.

No solo. Para el rapero, también está la fecha oficial de su salida al campo, que se mostró en vivo por televisión a la vista de todos durante el concierto del 1 de mayo. Mientras sus manos temblaban y su voz rota temblaba de rabia y emoción, hizo las flechas de varios miembros de la Liga que se convirtieron en héroes de frases homofóbicas así como del rai que intentó censurar el monólogo. Desde entonces, nada es igual que antes, en la escalada de cinismo, quejas y nuevas actitudes. Es sensacional la defensa de Zan Bell, que fue rechazada en el Senado, que hizo que Ferragni escribiera “Políticos, odiosos”. Sin embargo, el objetivo preferido sigue siendo Matteo Salvini ¿Quién fue de los primeros en comentar sobre la indiscreción: “Fedes está en política? Es la belleza de la democracia, presenta sus ideas y luego los ciudadanos decidirán. Me gustaría hacer una comparación con él sobre una Italia venidera, tengo Ya se lo propuse en el pasado sin haber recibido respuesta, siempre estoy ahí ”. Entre los primeros en expresarse en el habitual “colorido” también Vittorio mi pequeño: “ En política sentíamos que no había nadie como Fidez, después de las perras … Y a Grillo y a su gente le faltaban sus gilipolleces … Para que pudiera fundar el PSI, el partido Stronz … y los italianos ”. Y de nuevo: “El problema es cuántos votarán a grillini porque su mercado existe. A mí, Fedez (registro de dominio para las elecciones 2023, editor) me parece más una amenaza que una propaganda acrobática”.

Por ahora, sin embargo, Fidesz continúa ignorándolos, al igual que ignoró el llamado del Comité de Supervisión de Rai para presentar su versión en la edición del Día del Trabajo. Nada extraño. El rapero sabe muy bien que para estar en política no es necesario afrontar estos retos. Es mejor si golpeas a todos en las redes sociales, que en realidad ganó por un tiempo.