Fiat Panda por 10 euros: la increíble oferta que emociona al mercado | Todos hicieron fila para conseguirlo.

Increíble pero cierto, Fiat Panda cuesta menos de diez tazas de café, no hace falta decir que todos lo quieren, por eso es tan barato.

es un icono Muchos se han enamorado del Fiat Panda, desde que se introdujo en el mercado, con anticipación. A día de hoy muchos aún deciden comprarlo, cuestiones de coste y consumo. Perfecto para el tráfico de la ciudad, pero también ideal para viajar. En resumen, es literalmente el auto “para todas las estaciones” y los italianos lo saben y lo premian.

Y ahora es posible comprar un número limitado de Fiat Pandas a un costo realmente increíble que es casi inapreciable. En la práctica, el precio de compra es puramente simbólico y muchos lo piensan, los espectadores interesados ​​​​ya están en la ventana. Pero ahora la pregunta es inevitable: ¿por qué es tan barato? ¿Qué no vuelve?

Fiat Panda, por eso es tan barato

Tenemos que hacer una hipótesis de inmediato. No son modelos nuevos, el exterior no es el mejor y llevan tiempo parados. Además, ya han recorrido muchos kilómetros. Pero la magia es siempre la misma, eso es lo que ha convencido hasta ahora a 8 millones de automovilistas. Es el Fiat Pandas que sirvió al municipio de Génova y aún tiene el logo escrito en el costado y con el número de etiqueta identificativa.

Los nuevos modelos ocuparon su lugar, mientras que los modelos más altos terminaron en subasta. Una opción para no pagar por la radiación que hará muy felices a muchos aficionados y coleccionistas. Se trata de cinco animales de la primera generación de pandas, registrados entre 1998 y 2003. El precio de salida son 10 euros cada uno y no, no es broma.

Como se mencionó, no están en perfectas condiciones, pero eran autos de servicio, pero por 50 euros puedes comprarlos todos. Pero incluso aquí, se debe hacer más de una aclaración: para comprar un semi-token, también es necesario proporcionar la tarifa de subasta (16% del precio de compensación), el impuesto al valor agregado (22%) y más. todos los gastos de transporte propios, en los que debe incurrir Al menos 300-350 euros por coche. A estos hay que añadirles el seguro, que es necesario para volver a la carretera.

Un precio simbólico, pero hay otros costos a tener en cuenta

Precio nominal sí, pero hay que tener en cuenta los gastos de bolsillo. Al final se necesitarán 5/600 euros más o menos. Esperemos que no haya bromas en cuanto a la mecánica y además en ese caso todo correrá a cargo del comprador. En resumen, la oportunidad es tentadora solo para aquellos con pasión y deseo de invertir y arreglarla.

Sin embargo, el municipio de Génova también subastó otros coches en desuso, pero más nuevos y con un coste diferente. Son un par de Fiat Punto y Piaggio Porter también anticuados pero no mucho y no se ofrecen a 10€ sino un poco más, 100 a 300 por regla general. Volviendo a los antiguos Fiat Pandas, cabe añadir que se trata de modelos Euro 2, 3 y 4. Pero aún cumplen con la reciente ley anti-smog lanzada por el Ayuntamiento de Génova que prohíbe los vehículos de gasolina hasta 1 €.

Se trata de las versiones cuadradas, lanzadas en 1980, diseñadas por Giugiaro, y que se mantuvieron en el mercado hasta 2003, antes de dar paso a la nueva versión más moderna y menos conocida del propio Panda.