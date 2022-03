El Generali Luciano Cirinà ha sido suspendido con efecto inmediato

Milán – Generali ha anunciado que ha suspendido a Luciano Cirinà, director del grupo para Austria y Europa Central y Oriental, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. Se puede leer en una nota de la empresa. Giovanni Liverani, responsable del grupo alemán, asume las funciones de director de forma temporal Candidato a la posición de CEO en la lista del Grupo Caltagirone para la nueva Junta Directiva.

“Assicurazioni Generali anuncia que ha suspendido a Luciano Serena, Director Regional para Austria, Europa Central y del Este (ACEE) con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”, se lee en el memorándum que especifica a la empresa, según informó Luciano Cirinà, durante el período de suspensión. todas las obligaciones legales o contractuales que surjan de la relación laboral con la Compañía esté vigente, incluida cualquier responsabilidad relacionada con la protección de la información confidencial de la Compañía, y el cumplimiento de todas las normas y políticas internas, incluidas las que rigen las relaciones con los medios, analistas financieros , agencias de calificación, inversionistas, organismos y actividades exclusivamente para funciones dentro de la Compañía.” La declaración concluyó diciendo que, como se compartió durante la reunión de hoy, Giovanni Liverani, CEO de Generali Deutschland, asumirá el cargo de Oficial Regional de ACEE temporalmente, con efecto inmediato.

Viernes Plan B

Serena se prepara para presentar el viernes un plan de industria alternativo al firmado por el consejero delegado Felipe Donnet El pasado 15 de diciembre, el Grupo León se desmarcó del exjefe de actividades en Europa del Este.

Según fuentes cercanas al León de Trieste, además de ser sensible por razones de confidencialidad y acceso a información privilegiada, no se puede descartar que también pueda tener consecuencias legales: ahora Cirina técnicamente ya no es la directora general del grupo, ya partir de ahora deberá quitarse la chaqueta de Generali, que lleva puesta desde hace más de treinta años, y habla a título personal.