República Social Italiana, Asti, febrero de 1944. Maghetti Francesco, conocido como Cesco, tenía casi veintitrés años y era soldado de la Guardia Nacional Republicana de Ferrocarriles. Estaba comprometido con un tal Isotta, sin embargo, y hace casi cuatro años, se mudó primero a Francia, luego a Marruecos “siguiendo los mandados comerciales de su padre” y finalmente a Senegal. Desde África escribe cesco letras en infinitivo llenas de verbos en futuro: haremos, veremos, diremos. Pero ahora se ha retraído pensando que ya no la querrá más. Desde hace algunos días, el joven soldado RSI sufre de un absceso dental, que le está causando un dolor terrible: sin embargo, en esa situación, ciertamente no es fácil encontrar un dentista. Sentada en un escritorio de Guasco -un tipo que se fue con “todo el café, dieciocho veinticinco pistolas, la máquina de escribir del vicepresidente y tres kilos de papel”-, Megetti teclea tranquilamente en la máquina como siempre (Guasco es bueno mecanografiando , al fin y al cabo), pulsando una tecla cada diez minutos, Una noticia diaria que prácticamente nadie lee. De repente, el ayudante principal entró en la sala y, con la audacia de Mussolini, le advirtió al sorprendido Chesko que enviara de inmediato a un colega a la tarea de redactar reportajes y “elaborar documentos detallados. Red de Ferrocarriles de México”… Tercer Reich, Berlín, junio de 1943. Bardolf Graff, un trabajador administrativo en la división ferroviaria de Orbo, el Departamento de Suicidios Asistidos por el Estado (Bahnschutz-selbstmorderpolizei), recibe un paquete de regalo que le envió la rica mujer noble Marie Agnett von Thurn und Taxis “como agradecimiento por su preocupación” y contiene un libro. Un libro sobre trenes. Y a Bertolf le encantan los libros sobre trenes. Este es muy especial: se llama Poetische und malerische Geschichte der Einsenbahnen en México Cada capítulo está dedicado a un ferrocarril mexicano que también conduce al famoso pueblo de Santa Brígida de la Ciénaga, que no se menciona en los mapas. Bardolph se encierra en el baño para leer el libro durante cuarenta minutos, y cuando sale su superior, confisca el libro, que pronto termina en el departamento de control de obsequios de los empleados. Staff Graf fue convocado y subió frenéticamente ocho tramos de escaleras, recorrió nueve pasillos y cuatro pasillos de la Torre Ottogonal SS-Führungshauptamt, y apareció ante el inexplicable Neidhard Böhm para repartir regalos al personal.

Una novela de ochocientas páginas encuadernada en una cubierta gráfica, aunque no trivial, sin duda publicada sin pestañear por una pequeña editorial logra su visión. Ferrocarriles Mexicanos Este es un caso único más que raro. Ganó el Premio Literario Mastercard y el título de “Libro del Año” por Popular Broadcasting. Fahrenheit Radio Dre Roy y el hecho de que sea uno de la docena de candidatos al Witch Prize 2023 es prácticamente un milagro. Digámoslo de forma clara e inmediata: gran parte del mérito corresponde a la implacable e inteligente actividad de “lobbying” emprendida por Giulio Mozzi, que dirige la serie de ficción experimental desde 2020. hombres libres Llorana se pasó al 200% aprovechando el (merecido) prestigio de la novela en la “burbuja” editorial de la editorial y las redes sociales. pero por supuesto que no Beneficios de Captado Incluso en términos de ventas, esto hubiera sido suficiente para llamar más la atención sobre un libro que ya superó todas las expectativas (aunque no estamos hablando de un éxito de ventas, pero por la situación…) por lo que debe haber algo más. Freír, así como fumar. Con el telón de fondo de la República Social Italiana y la Guerra de Liberación, es la historia de un fascista desesperado con un dolor de muelas muy simbólico y una enfermedad de amor un poco exagerada. quete Aparentemente sin sentido, lo lleva a interactuar con personajes y situaciones más o menos surrealistas y caricaturizados en una trama tan caótica y desesperada como la época en la que se desarrolla. Un punto de partida ya es original, pero Gian Marco Griffi de Asti permite que se descontrole como un panecillo gigante, dando vida a una novela plural, hiperbólica, que a veces tiene vida propia. La literatura mundial está llena de experimentos similares, pero el de Griffey tiene una peculiaridad: las novelas mundiales suelen ser complejas, en cierto modo secretas, no inmunes a cierto narcisismo de la complejidad. Ferrocarriles Mexicanos Es otra cosa -no puedo decir si es mejor o peor, simplemente depende del gusto del lector- porque el tono (algo kafkiano, o neorrealista, o…) de los episodios es a plena luz. Más cerca de la comedia. Casi todos los personajes con los que se encuentra nuestro Sesko Meghetti se abren en un soporte narrativo que a veces puede hacer una historia, si no una novela, pero las metástasis no recuerdan. Podría haber sucedido con una atmósfera e historia oscura o cerebral, pero un tsunami de palomitas de maíz.