El amor rojo de Dora García por Kollon

En la Fundación Amand de Nueva York, el vídeo de la artista española reconstruye el retrato de la primera mujer diplomática del mundo y cómo sus ideas resonaron en la cuarta ola del feminismo surgido en América Latina.

Un fotograma del video de “Amor Rojo” de Dora García (2022).

¿Sabías que ya en 1920, la Revolución Rusa incluyó la igualdad de género en su plan de cambio radical en la sociedad? Es sorprendente si tenemos en cuenta que en Italia y en la mayoría de los países europeos estos derechos (divorcio y aborto) solo están garantizados desde la década de 1970. El caso de Rusia es particularmente llamativo dado que el zar gobernó hace siete años, una de las potencias más conservadoras de la historia, con altas tasas de alfabetización y una fuerte presencia generalizada de la Iglesia Católica en la región. de esta Heroína del cambio revolucionario Alexandra Kollontai (San Petersburgo, 1872-Moscú, 1952). Primera mujer ministra (Lenin la nombró Comisaria de Asistencia Social en el Comité Ejecutivo de los Soviets) y primera mujer diplomática del mundo, jugó un papel fundamental en la lucha por la emancipación sexual y social de la mujer. Su obra y legado artista Dora García (Valladolid, 1965; vive en Oslo) se explora en una trilogía de películas dedicadas a él: «Amor con obstáculos» (2020), «Podría desear algo» (2021) y «Amor Rojo» (2022)



En “Amor rojo”Actualmente en exhibición Fundación Amant en Brooklyn hasta el 24 de septiembre, Dora García deconstruye la iconografía de la figura del herrero examinando cómo su pensamiento revolucionario fue traducido y difundido por el mundo y cómo sus ideas cambiaron, desaparecieron y resurgieron a través de diferentes oleadas de feminismo. García dice: “La idea es analizar qué ideas fracasaron en 100 años y ver cómo se transformaron y resurgieron en la cuarta ola de feminismo que surgió en América Latina.». De hecho, la película se enfoca específicamente en el legado de Kollontai en el continente, particularmente en México, donde se desempeñó como embajador ante la Unión Soviética. Un fotograma del video de “Amor Rojo” de Dora García (2022). Desde los diarios personales de Kollontai y las lecturas de sus panfletos políticos hasta los debates de hoy y las reflexiones colectivas de los grupos LGBTQIA+, “Amor Rojo” presenta múltiples voces. Estos tienen como telón de fondo las recientes marchas de protesta, de las que surge la voz colectiva de miles de mujeres. De hecho, la película abre con imágenes de las protestas de noviembre de 2021 en la Ciudad de México para acabar con la violencia de género. Su índice sigue siendo muy alto, pero en México han surgido fuertes movimientos feministas que apuntan no solo a la igualdad de género, sino a la disrupción total de la sociedad.

Dos ideas que elaboró ​​Colondai llamaron la atención de García: La idea de la compañía romántica., o el amor que trasciende el espacio familiar, se convierte en herramienta política y estructura básica de la sociedad revolucionaria; El pensamiento de La identidad de clase es más fuerte que la identidad de género, por eso, como ahora, no es lo mismo el feminismo capitalista o eurocéntrico y las luchas de las mujeres trabajadoras, lo que también puede extenderse al tema de la raza. De sus panfletos políticos leemos: “No hay revolución política sin revolución sexual. La federación es necesaria para un cambio en la sociedad. La familia no es la base de la sociedad, sino el colectivo.».

Durante esos años, hubo un debate sobre la necesidad de un nuevo estado establecido en la Unión Soviética. Cuestiona la estructura misma de la familia.. Lo que se fomenta es la idea de la comunidad más que el aspecto individual. Esta obra representa una invitación a un debate secular sobre estos grandes temas, que son los grandes temas de nuestra vida.

Durante una misión diplomática en México en 1926-27, Kollondai presenta por primera vez al público las películas de Serge Eisenstein. «Eso es siMadi García, Una gran influencia tanto en la historia de la cinematografía como en la narrativa de la revolución… También quería resaltar cómo Estados Unidos, ya preocupado por la reciente revolución mexicana, no recibió con agrado la visita del embajador estadounidense. La Unión Soviética está tratando de detenerlo en México. Las películas de Eisenstein fueron censuradas por la policía y los screeners arrestados». En cuanto al papel del arte en la sociedad, García sostiene que “OToda obra de arte tiene un mensaje revolucionario, y todo mensaje revolucionario necesita una forma de arte, como Eisenstein… A Collonde le interesaba la literatura, la arquitectura, el cine, la poesía, etc., y los veía como aliados para crear una revolución.». Un fotograma del video de “Amor Rojo” de Dora García (2022). Finalmente, hay numerosas estatuas de mujeres de los distintos lugares donde se rodó la película (Ciudad de México, Costa Azul y Moscú) que expresan diferentes visiones de la mujer. En una de las primeras escenas se muestra una estatua de una mujer con los brazos extendidos, situada en la plaza del Teatro Infantil de Moscú. La siguiente imagen presenta una estatua de una divinidad precolombina, la guardiana del parto, en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. «Las mujeres que morían en el parto eran consideradas guerreras, al igual que los soldados que morían en la batalla, por lo que había muchas estatuas que representaban un sistema místico de protección de la mujer durante el parto.». Esta secuencia abre la perspectiva del feminismo poscolonial, que critica y destaca el papel del colonialismo en la construcción histórica y social de las categorías de raza y género.

García explica: “Los nativos tomaron sus tierras y los mataron porque no eran cristianos. Una vez que se convirtieron al cristianismo, tuvieron que cambiar su motivación y concluir que esto se debía a que no eran blancos. Pero antes de eso no era blanco y negro. Son diferencias artificiales”. Durante el período colonial, las mujeres no blancas eran consideradas “asexuales”, definidas como sexualmente femeninas pero carentes de características femeninas. El feminismo poscolonial se presenta como una respuesta a las limitaciones del feminismo eurocéntricoA menudo reproduce el trabajo civilizatorio del Norte y los modelos neoliberales y capitalistas.

Al salir de la sala de proyección, vemos expuestas en la vitrina «Deception Letters» (2022-23): siete libros, algunos con letras manuscritas, fruto de la investigación de la artista sobre la historia y la ortodoxia del pensamiento feminista. Las cartas, extraídas de sus respectivos libros y reescritas por García, reflejan la compleja relación entre socialismo y feminismo, entre logros de la revolución y promesas incumplidas. Pero si el sentimiento de desencanto parece negativo, García lo presenta como un posible punto de partida para futuras resistencias: «¿Quién está haciendo el trabajo de Kollontha hoy?».