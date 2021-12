Feliz Navidad jugadores, llega un regalo inesperado

¡Un nuevo regalo de Navidad llega a la casa de muchos jugadores de todo el mundo! Eso es lo que es.

Nunca me gusta esto cumpleaños, Bañado con los jugadores regalos. No solo Tormenta de nieve Quería regalar un videojuego a todos., ¡pero también muchas otras casas y tiendas de videojuegos venden o regalan tanto como sea posible! Desafortunadamente, como todo el mundo sabe, incluso si la disponibilidad PS5 mi Serie Xbox X Es más joven que nunca durante las vacaciones, yo Direcciones Dar Jugar gratis ¡Son cada vez más numerosos!

Algunos sitios como Juegos de primera entonces Tienda de juegos épicos Están regalando prácticamente una cantidad suficiente de juegos para que pueda estar tranquilo sin comprarlos. ¡unos meses! Pero ahora hay uno nuevo regalo gratis cumpleaños Para todos los jugadores del torneo que el año pasado logró atraer a una gran cantidad de usuarios en muy poco tiempo, gracias a su jugabilidad. muy divertido.

¿Otro regalo de Navidad? ¡Genshin Impact se encarga de ello!

Hoy en día son muy pocos los que no conocen este apellido. Incluso, Quien inesperadamente logró abrirse camino en los corazones de los fanáticos. Para los que no saben Efecto Jinshin Es un mundo abierto, con dinámicas de juego similares a las que se ven en La leyenda de Zelda: Breath of the Wild.

Este título presenta hermosos gráficos de estilo. historietas japonesas, Con muchos personajes intercambiables durante las batallas y manejo de elementos, con los que puedes formar combos, explotar las debilidades del oponente o modificar levemente el entorno circundante.

El título es definitivamente Gratis Y esto es algo que realmente hizo felices a los jugadores que aman los videojuegos. De hecho, tener un juego Open World gratuito de esta magnitud, con contenido actualizado y una jugabilidad divertida, No es nada cada dia.

el miHoYo quería crear un archivo Evento Como regalo para todos los jugadores, gracias al cual será posible obtener 1600 primogemas (Moneda del juego para obtener nuevos personajes y armas) absolutamente gratis. El nuevo evento comenzará en 24 de diciembre Agregaré uno nuevo celda de prisión, Con el que puedes coleccionar otros 400 ¡Ahorre!

En resumen, Genshin Impact también quería Honrando Sus jugadores en este evento, un evento real regalo gratis cumpleaños, que hará las delicias de los muchos fanáticos que aman el título y no pueden evitar jugarlo.