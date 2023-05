Fabio Fazio deja Rai: el nuevo hogar será Discovery. También con él está Luciana Letizito

No es fácil cerrar un largo capítulo en la vida de uno: fabio facio Rai se va, y el nuevo hogar será Discovery, que estará vinculado a un acuerdo de cuatro años. El futuro está en nueve. con él Luciana Letizito y personal. El conductor esperó, en Viale Mazzini no renovaron su contrato, pero su voz no traiciona sus sentimientos: “Así fue”. Sin comentarios, solo gracias a la empresa donde se originó. “Estamos encantados de recibir a un héroe como Fabio Fazio”, comenta Alejandro Arimo, GM Italia e Iberia de Warner Bros. Discovery -y orgulloso de que una de las caras más importantes e influyentes de la televisión italiana haya elegido a Warner Bros. Discovery y Canale Nove para continuar su extraordinaria carrera. Nuestro compromiso siempre ha sido atraer al mejor talento y la llegada de Fabio y Luciana a nuestro grupo es la mejor confirmación posible.

Una larga despedida anunciada por Rai, con el nuevo gobierno que lo ha cambiado todo en Viale Mazzini, y que lo ha puesto en el punto de mira. Aunque alguien asuma que detrás del desacuerdo puede haber una mano Mateo Salvinique nunca ocultó su odio por Fazio.

La obsesión de Matteo Salvini con Fabio Fazio: un videofracaso

En 2020, la conductora se desahogó: “He sufrido 123 ataques de él”.. En los mítines, el entonces Ministro del Interior nunca perdió la oportunidad de mencionarlo. Sin embargo, ese contrato ya no está, está listo para funcionar, y el ahora ex director ejecutivo de Rai aún no lo ha firmado. carlo fortes. “La actitud política hacia mí no fue irrelevante”, explicó en una entrevista con Repubblica hace tres años, con motivo de su regreso a Rai 3, “pero tengo la suerte de tener un trabajo que atiende al público, en el a expensas del respeto de la gente. Es el año 38 de Rai en esencia y madurez”.

Salvini vs Fazio: “Gano tanto como en un año en un mes” 10 de enero de 2019

(agf)

Fazio nació en Savona, Clase de 1964, y comienza con la tradición. Amante de la televisión, curioso, muy decidido, ambicioso y siempre comprometido. Innova con su equipo. “Vengo de Savona”, dijo, “Roma era inaccesible desde el punto de vista cultural”. “Era como ir al extranjero. Puse mucho esfuerzo en ello, pero tuve mucha suerte de tener esas reuniones. Sals me llevó muy bien en automóvil al aeropuerto y no tenía dinero. Nunca entendí por qué Ray no lo haría”. maquillar los taxis. La tele era una frase. “Por una hoja en blanco en la hora del dibujo infantil, y tenías todos los colores inventados”.

Fazio con Luciana Letizito en el Festival de Cine de San Remo 2014

Encuentros esenciales en Rai 3: llega el profesor Rossini Ángel Guglielmi Que activa la tercera red a la que ha llegado Fazio Mario Colangeli. bruno foglinoEs un gran buscador de talentos, es su mentor y es uno de los muchos padres con los que está. sacerdote de Gedo Y antonello falcke. “Cuento historias como si fuera de Marte cuando estaba en la radio perder el conocimiento (1982) con el cura, Luciano VentasY Enrique FaimY Simón Marchini. Gracias a ellos obtuve una maestría en gusto y lenguaje.

Liliana Segre de ‘Che tempo che fa’: “¿El nuevo gobierno? No tengo prejuicios, seré una espectadora tranquila”

Hizo bien conocida su afición a la televisión y al servicio público en aquella larga charla del verano de 2020: “No, yo nunca digo ‘ray’. Para mí no es una empresa, la opinión es parte de mi genética. Recuerdo la primera tiempo que vi Gianni Boncompagne En Via Teulada, el corazón latía con fuerza cuando conocí Cenador Renzo. estaba trabajando con Loretta Jogi y el Kara Y mis amigos me piden que lleve autógrafos. gran historia. Haberlo vivido como profesional, y más o menos como general, es un privilegio”.

De Fazio a Damilano, en Rai la estrella corre peligro de ser purgada. Amadeo “medio” por Silvia Fumarola

08 de mayo de 2023

Entonces la relación se resquebraja: el argumento de la compensación, la política. “Ray es la suma de los ejecutivos con los que trabajas, los artistas. Si juegas un jueguito, no pasa nada, y si eres un objetivo del Ministerio del Interior el rol se convierte en otro. Afortunadamente, recuerdo a las personas que me enseñaron el mayoría: DulbecY PavarottiY MorecónY Camilleri. Nunca olvidaré haber almorzado en San Remo con Iglesia de Julietaex director de Rai mario mafucciY Gorbachov y la señora Raisa.

El joven Fabio Fazio en “Quelli che il calcio”

Año tras año, desde entonces Los que futbol a espirituala Fiesta de San RemoEn cooperación con Roberto SavianoEn la noche del día de los caídos con el senador Liliana SegreyFazio trae su idea de televisión. entonces Como está el clima, que la nueva administración deseaba anular: solo entretenimiento, no más invitados políticos, no más discusión de temas de actualidad. Imposible contenerse, “A mis casi 59 años, he recorrido mi camino”, dijo hace un tiempo. Orgullosos de los encuentros mantenidos en el Elíseo con el Presidente macronLuego la entrevista con papa francisco.

El Papa Francisco le dice a Fabio Fazio: “¿Cuando era niño? Quería ser carnicero”.

Difícil de hacer solo para mostrar, para aquellos que, en el espacio reservado para los periodistas, el prof. Como está el climaHablando en Rai 3 con calificaciones crecientes, habló sobre lo que estaba sucediendo en Italia. Inmigración, guerra, elecciones políticas. En enero, en la víspera de la preparación. Pista 21Ha contado su satisfacción con su trabajo en televisión, y también ha gastado nuevas energías como empresario, en la fábrica de chocolates Lavoratti en Varazze, que ha tomado con Davide Petrini.

Ha categorizado los programas que han marcado su carrera y crecimiento:Los que futbol Fue el punto de inflexión en mi vida. El primer Festival de Sanremo, en 1999, como estaba previsto, es una emoción irrepetible. Luego la velada dedicada a Falcone y Borsellino, así como la velada para celebrar el 25 de abril». Pero en Viale Mazzini también le hicieron la guerra. “Obviamente no tenía sentido para mí estar en Rai 1. El gerente general ha cambiado, ha prevalecido la obediencia. Las aguas pasadas son parte de la vida. Ahora estoy de vuelta a lo básico, estoy bien”. En octubre iba a celebrar el cuadragésimo cumpleaños de Ray. La colaboración termina abruptamente. Se abre un nuevo capítulo, a las nueve, donde presentará toda su colección. Luciana Letizito bajo. nuevo comienzo.