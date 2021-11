F1 México baja a Verstappen Hamilton a +19. Ferrari, Leclerc quinto

“Nada, son demasiado rápidos para nosotros”. En las palabras reveladas por el equipo de radio de Louis Hamilton en Lab 23, contiene todos los sentimientos del GB mexicano dominado por Red Bull de Max Verstappen. El holandés ganó y puso el hombro decisivo en la adjudicación de este Campeonato del Mundo: Max está ahora 19 puntos por delante de Lewis, con solo 4 GB restantes. El clasificatorio de ayer dijo que Mercedes nunca debería abandonarse, pero lo que vimos hoy deja poco espacio para el debate: el dúo Verstappen-Red Bull no estableció un récord en lo que respecta a la necesidad de aprovechar las circunstancias clave en esta final del campeonato. Incorrecto. Y el surco en los niveles está ahí para demostrarlo. Otro Red Bull de Sergio Pérez en el escenario, seguido de dos Ferrari de Pierre Casley y Charles LeClerk y Carlos Sains. También en las partituras están Sebastian Vettel (Aston Martin), Kimi R க்கோ ikk ன nen (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine) y Lando Norris (McLaren). El undécimo con Alfa Romeo es nuestro Antonio Giovinci.

Un comienzo de ensueño para Red Bull, Verstappen estaba a la cabeza en las carreras y Pérez a la salida de Hamilton, Potos ausente en la parte de atrás. Casley, cuarto en la clasificación, se encontró en 12 segundos en 12 rondas y rompió temprano. Verstappen marcó a un ritmo constante, superando a Hamilton, que estaba 6 segundos por delante en la vuelta 15, para terminar octavo a la 25. No Ferraris, Leclerc y Science están separados en la vuelta 27 en 29 y 32 segundos, pero al menos en el quinto y sexto lugares están definitivamente por delante de McLarens de Norris (10º) y Ricciardo (11º), Kimi R க்கோ ikk ன nen y Fernando Alonso.

Hamilton superó el retraso en la vuelta 30, prácticamente sin alternativas y estaba en manos de los rivales, mientras que Red Bull no fue directamente a la marca, prefiriendo esperar tres rondas antes de llamar a Verstop en la vuelta 33. Una elección bien calculada, ya que el holandés volvió a la pista a 7 segundos de su rival tras un cambio de neumáticos. Pérez, por su parte, cambió los neumáticos con la intención de golpear a Lewis en la final y avanzó a la vuelta 41 cuando terminó tercero detrás de Hamilton. El mexicano se acercó a los ingleses, pero este se defendió y terminó segundo. En la final, Mercedes hizo Potass en la vuelta de alta velocidad y limitó el daño, arrebatando así el punto extra de la vuelta de alta velocidad a Verstappen. No está mal para Max, está empezando a ver cada vez más claramente lo que aún no puede pronunciar.