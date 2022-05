F1, GP de España: Números tras la carrera. Verstappen y Leclerc, el dúo continúa

Charles Leklerk sigue generando números de récord en la clasificación: Su 13ª pole lo pone al nivel de Alberto Askari La lista de honores de Maranello le permite igualar a Jack Prabham, Graham Hill, Juan Pablo Montoya, Jack Villeneuve y Mark Webber en el puesto 27 de todos los tiempos. Pero eso no es todo, porque Leclerc se convirtió en el primer piloto de Maranello en España 6 primeras líneas en las 6 primeras carreras del campeonato. El corte no triunfó, el zapatero no triunfó. El ya mencionado Askari tenía el escollo insalvable de las 500 Millas de Indianápolis: esa “hostilidad” en el panorama de la Fórmula 1 en los años 50 bloqueaba sistemáticamente todas las colas de pilotos.

Por ejemplo, Askari comenzó solo la primera o la segunda de las 8 carreras en las que participó en 1953… pero la segunda carrera del año (en el 9) fue Indy y Goodbye Series.

A pesar de una falla en el motor el domingo, fue un fin de semana importante para Ferrari: No marcan aquí desde 2008Cuando Kimi lo grabó RycononY acabar con la alineación de 9 Mercedes Poles en Barcelona, ​​el mejor equipo para cualquier ronda en la historia de la F1,

Si un bicampeón del mundo como Leclerc Askari es igual, Verstappen La excepción es: con La victoria 24 iguala al pentacampeón del mundo Juan Manuel Fangio11º lugar de todos los tiempos.

De cara al futuro, un Max ahora solo necesita una victoria para entrar en el top-10: A los 25 años, hay dos nombres pesados, Jim Clark y Nicki Lada. Match-ball ya en Munich.

Con la tecnología de Blogger Al final de una racha de 5 victorias de Hamilton en Barcelona, como el famoso Ayrton Senna en Mónaco de 1988 a 1993, es el más largo en una sola ronda de la historia. Curiosamente, antes de esta línea 5 de Lewis, el anterior ganador fue Verstappen, en 2016, en su primera carrera. Éxito. No solo eso: estas dos victorias de Max son los únicos Mercedes sin firmar en la era de la unidad de potencia. Para Hamilton Una parada clave para ganar en España: Esta es la séptima carrera consecutiva sin ganar.Su ayuno no registrado desde hace 6 años: México 2015-Rusia 2016.

El dueto continúa: Solo Verstappen y Leclerc han ganado este añoCon balance de 4-2 a favor de los holandeses. Esta es la tercera vez en la historia que el puntaje es después de 6 carreras, pero Por primera vez firman dos equipos diferentes.

Los prototipos son en realidad Mercedes “monocolor”: esto sucedió en 2014 con Hamilton 4 – Rosberg 2 y en 2019 con Hamilton 4 – Potos 2.