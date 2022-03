“Explicaré por qué nos llaman nazis en el batallón Azov, pero solo somos nacionalistas ucranianos”

Dmytro Koharchuk, de 31 años, ex político y ex guerrero del Donbass, es el comandante del segundo batallón del Regimiento Azov en Kiev. Hoy concedió una entrevista a República Para defenderse de ser acusado de “nazi” por Rusia. “¿Acusaciones? Hay una razón. Azov siempre ha dicho que Ucrania debe prepararse para una gran guerra contra Rusia, porque tarde o temprano nos atacará. Sin embargo, nuestros políticos no nos creyeron, y nuestra posición no les era favorable. Por eso nos dieron la imagen de extremistas nazis».La esvástica del batallón Azov no significa mucho: «Esta gente también está en la policía, la Guardia Nacional y diversos grupos sociales. Teníamos un pequeño porcentaje, ahora ya no. El nazismo está muy lejos de mí. Nuestra posición oficial, como Azov, es otra: somos patriotas ucranianos”, argumenta el corresponsal del diario Fabio Tonaci. Luego le explica las nacionalidades del batallón: “También tenemos rusos, bielorrusos, georgianos, croatas, estadounidenses , inglés, francés. En Mariupol, en 2014, teníamos un italiano. A ninguno de nosotros se nos paga, somos voluntarios”. Armas provistas por “Defensa Regional de Kiev, de ahí el alcalde Klitschko”. Entre ellos también Ross: “Hace años había 50 en Mariúpol. Están luchando no solo por Ucrania, sino por el concepto más amplio de libertad: Rusia es una negación de la libertad y Ucrania, por otro lado, es un sinónimo de ella.

