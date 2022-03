El general Jean habla: “¿Por qué el ejército ruso fue derrotado?”

La hipótesis de que Ucrania podría convertirse en un nuevo Vietnam o un nuevo Afganistán para Rusia es cada día más realista. presidente el presidente ruso vladimir putinProbablemente, no consideró que el conflicto pudiera durar tanto tiempo, lo que subestimó la dura defensa del pueblo ucraniano que parecía estar agotandoel ejército ruso. El general Carlo Jean, estratega, conferencista y columnista, expresó sus preocupaciones al diario Afiliado. “el ejército ruso – Anunciado – Nunca fue pensada para una guerra prolongada con combates en las ciudades, sino que se organizó para hacer frente a posibles conflictos en campo abierto, de ahí la gran cantidad de vehículos blindados disponibles, mientras que la infantería podía desplegar un número limitado de hombres”. .

Precisamente esta será la principal razón para cambiar la estrategia de Putin, que no logró ganar batallas con soldados ciudad tras ciudad, bomba Los civiles también indiscriminadamente, en un intento de aterrorizar a los ucranianos y obligarlos a rendirse. El mismo sistema se ha utilizado en Chechenia y Georgia, donde en los últimos días se han bombardeado supermercados y otros objetivos frecuentados por civiles en Kiev y otros centros ucranianos, una escalada de violencia que ha puesto a prueba a la población indígena. Según el general Jan, el ejército ruso no está organizado por combatientes de barrio. los soldados de putin – explicó – Han sido entrenados para una guerra final contra la OTAN, conflicto abierto, no en centros urbanos. No es casualidad que el número de tropas de infantería sea algo limitado, mientras que el número de dioses no lo es. tanques y armaduras en general.” .