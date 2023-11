Explica por qué es una estafa.

En la rueda de prensa posterior a la clasificación, Max Verstappen no dijo nada en el Gran Premio de Las Vegas: “También me gusta salir a tomar unas copas y ponerlo todo en rojo. Pero la pasión y la emoción no están ahí, están”. en Monza…”

Max Verstappen Mañana empezará en primera fila. Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, gracias a una penalización de 10 puestos al Ferrari de Carlos Sainz, que acabó segundo en una clasificación dominada por el equipo de Maranello. El tres veces campeón del mundo estará, por tanto, junto a Charles Leclerc, pero la perspectiva de jugar por una nueva victoria en esta temporada récord no ha cambiado la opinión del piloto de Red Bull sobre la carrera de Texas, que es una auténtica anomalía. El elemento deportivo está a favor del espectáculo, sin olvidar las carencias en materia de seguridad y organización que faltan desde muchos puntos de vista, como demuestra la increíble historia de la tapa de alcantarilla que destruyó a Sainz.

Verstappen dio vida a un monólogo de casi tres minutos en la conferencia posterior a la clasificación, un arrebato en el que expresó claramente su falta de sentimiento -por decir lo menos- por su entorno este fin de semana en Las Vegas.: “Podría seguir por mucho tiempo – comenzó el joven de 26 años cuando se le preguntó sobre sus críticas al médico de cabecera, y luego fue al meollo de la cuestión – Por supuesto que el elemento de entretenimiento es importante, pero extraño las emociones. Para mí, cuando era niño, se trataba de las emociones asociadas al deporte, eso es lo que me enamoraba y no el espectáculo que lo rodea. Como verdadero conductor, no creo que importe mucho.“.

Luego, el belga-holandés destacó la realidad de las carreras en las calles de las ciudades y en medio de los casinos, algo que no le interesa.: “Sin embargo, un coche de carreras en un circuito urbano no cobra vida. No es emocionante. Creo que tiene más que ver con las pistas de carreras reales. Cuando vas a un spa o a Monza, lugares como este transmiten mucho sentimiento y emoción. Para mí ver a la afición allí es increíble. Yo también, cuando me subo al coche, me siento emocionado y me encanta correr en estos lugares. Por supuesto, entiendo que los fans puedan necesitar hacer algo en la pista, pero creo que es importante hacerles entender lo que hacemos como deporte, porque la mayoría de ellos vienen para unirse a una fiesta, beber o ver al DJ. Colección o exhibición“.

“Pero puedo hacerlo en cualquier parte del mundo, puedo ir a Ibiza, emborracharme por completo y divertirme. ¿La gente viene aquí y se vuelve fanática de qué? Probablemente quieran ver a su artista favorito, tomar unas copas con sus amigos, salir y pasar una velada loca. Pero realmente no entienden lo que hacemos y lo que nos arriesgamos a realizar. Si inviertes más tiempo en el deporte real, entenderás lo que realmente estamos tratando de lograr aquí. De niños crecimos con el deseo de ser campeones del mundo.Max continuó.

Verstappen habla con Leclerc tras la clasificación en Las Vegas

Verstappen concluyó su discurso colocando una lápida en el GP de Las Vegas: “Es necesario centrarse más en este tipo de cosas y explicar más sobre lo que hace el equipo, lo que logran y para qué están trabajando. Creo que ver este tipo de cosas es más importante que simplemente tener todos estos programas en todas partes. Esto no es lo que me apasiona y me falta pasión y emoción en este tipo de lugares. Me encanta Las Vegas, pero no para conducir un coche de Fórmula 1. Me gusta salir, tomar unas copas, ponerlo todo en rojo, estar un poco loco y comer buena comida. Pero como dije, la pasión, la emoción, no está ahí, en comparación con algunos de los circuitos de la vieja escuela.“.