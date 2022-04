Exjuez de La Haya de “Strange Words” aplasta a Biden y revela por qué Putin no puede ser arrestado – Il Tempo

La masacre de Bucha de cientos de civiles ucranianos en las calles y en fosas comunes ha provocado indignación mundial contra Rusia, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió públicamente que Vladimir Putin sea procesado por crímenes de guerra. Pero, ¿es realmente una premisa factible llevar al zar ante un juez? Para responder a la pregunta del lunes 4 de abril, Kono Tarfusser, ex juez de la Corte Penal Internacional de La Haya, fue invitado por Lily Gruber en Auto e Metso.

¿Se puede acusar a Putin sobre la base de fotos y pruebas de una masacre en la ciudad a 30 kilómetros de Kiev? En primer lugar, hay una jerarquía militar, por lo que no solo se debe tener en cuenta el cargo del presidente ruso, como afirma el juez. Llevar a Putin y sus generales ante los tribunales de La Haya “parece muy difícil hoy -dice Tarfuser-, pero si retrocedemos dos meses, debemos considerar que incluso una guerra en Europa central habría sido inimaginable”.

Rápidamente se dijo la razón, que Rusia no ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional y no reconoce la jurisdicción de La Haya: “Si el Fiscal reuniera suficiente evidencia” para emitir una acusación, explicó el juez, “y una orden de arresto se emitió contra Putin, sería difícil implementar esto porque en Rusia nadie irá a arrestar al presidente ruso, para extraditarlo a La Haya. Entre otras cosas, ni siquiera Ucrania y Estados Unidos se unieron a la corte: “Las declaraciones de Biden son extrañas” porque él mismo no las reconoce, explica la ley que dice en Ucrania que Kiev está en un estado de incertidumbre por el tema de Donbass como bien.

Para Tarfuser, sin embargo, se necesitan “pruebas reales”: “Los dos contendientes se acusan mutuamente de propaganda y material falso, el momento más sensible de la investigación será comprobar las pruebas. Como en los juicios normales, aquí también el juez debe entender si se enfrentaba a pruebas falsas”. Mientras tanto, Washington envió fiscales estadounidenses para apoyar a Ucrania en la investigación de los hechos de Bucha.