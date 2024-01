Eventos Fin de Semana en Roma 27 y 28 de enero de 2024. Qué hacer en la ciudad

El último fin de semana de enero, pero también el primer fin de semana de Carnaval. ¿Estás listo para sumergirte en una variedad de eventos llenos de alegría, desfiles y carrozas metafóricas, pero también representaciones teatrales, mercados y festivales?

Carnaval 2024 en Roma y su distrito: todos los eventos programados

El fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de enero no es aburrido en Roma y sus alrededores. Hay muchos eventos programados, entre ellos cultura, arte y folklore, diseñados para adultos y niños. ¿Quieres saber qué hacer este fin de semana en Roma? Aquí hay 18 eventos sugeridos por RomaToday:

Ciani en el Teatro Brancaccio

Extra Libertà 2024 es una versión actualizada del último show en vivo preparado por el director y comediante Alessandro Ciani. El espectáculo tendrá lugar del 26 al 28 de enero de 2024 en el Teatro Brancaccio. Los temas e ideas del nuevo espectáculo se actualizan en textos que respetan la transmisión anterior y abordan principalmente en monólogos los temas candentes de la actualidad y los peligros impredecibles que afectan e influyen en nuestras vidas: epidemias, guerras y la indescriptible soledad del mundo. “celular.” La edad y sus efectos secundarios. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnaval de Frascati

El Carnaval de Frascati vuelve a la vida a partir del domingo 28 de enero. Toda la ciudad de Castelli Romani se convertirá en una ciudad carnavalesca, con eventos que no te puedes perder en nombre del folclore y la tradición. Esta es la tercera edición de ArtePassione. El Carnaval de Frascati comenzará el domingo con la tradicional entrega de las llaves de la ciudad por parte de las autoridades municipales al Rey Boboni, rey del Carnaval de Frascati. A esto le seguirá un concierto de Self Portrai Blues, con su grupo de rock and roll. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Súper Magia XX

Llega a Roma una cita ineludible, donde la ilusión se convierte en espectáculo: artistas de fama mundial, aplaudidos por multitudes de espectadores durante las ediciones anteriores, ofrecerán un espectáculo único e impactante. La 20ª edición de Supermagic llega al Auditorio Conciliazione. Será un evento teatral aún más extraordinario que eventos anteriores con los héroes, malabaristas, artistas del cambio rápido y magos internacionales más famosos de todos los tiempos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La experiencia de Van Gogh

“La Experiencia Van Gogh” es una exposición multimedia que encanta los sentidos sumergiéndolos en la monumental obra de Vincent van Gogh. Al entrar en el itinerario de la exposición, os convertiréis en héroes vivos de las pinturas del legendario artista: bajo vuestros pies los guijarros que pintó, entre vuestros dedos el amarillo deslumbrante de miles de girasoles. Un mundo de luces y sombras, sobre los matices de la frontera entre la realidad y los sueños. Van Gogh tendrá acceso al centro de las emociones de los visitantes y, gracias a la tecnología del próximo museo, añadirá literalmente el centro de sus inspiraciones. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una hermosa historia italiana.

“Una bella historia italiana”, una exposición de fotografía en la estación Roma Ostiense, estará abierta al público durante el fin de semana y hasta el 31 de enero. La exposición cuenta el recorrido de la Fundación FS en la década 2013-2023. Una bella historia italiana marcada por la recuperación de más de 400 trenes históricos restaurados, que hoy circulan a gran velocidad según las normas de seguridad vigentes, y mil kilómetros de ferrocarriles turísticos, que a lo largo de los años han dado vida al proyecto Timeless Tracks. La entrada es gratuita, sin necesidad de reserva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quiz y Farah Quintale en el Palacio de Deportes

Coez y Farah Quintale llegan al Palazzo dello Sport el viernes 26 y sábado 27 de enero. Tras el éxito del álbum Lovebars, los dos artistas llegaron directamente a Roma y otras ciudades italianas para encontrarse con el público e interpretar sus nuevas canciones en directo. El concierto, que se celebrará en el Palazzo dello Sport, será la experiencia perfecta para que los aficionados escuchen en directo a dos de las principales voces del panorama musical italiano actual. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paola Minaccioni en el show de Stoppeda

Uno de los artistas más queridos del teatro, el cine y la televisión italianos es el protagonista del Teatro Ambra Givinelli. Paola Minaccioni presenta en escena Stupida!, un monólogo cómico, firmado por Carrozzerria Orfeo, escrito por Gabriele De Luca, también director con Massimiliano Cetti. Una muestra de corazones valientes en la que Paola Minaccioni nos acompañará hacia lo indecible y lo indecible, hacia nuestro pequeño infierno personal para dar voz a todas las locuras y frustraciones que allí vivimos, pero que no hemos tenido el valor de confesar ante nadie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Exposición Filía.

Philia, la exposición comisariada por Piacentino Lamassi, Maurizio Forliti, Giorgio Gali, Carlo Marchetti y Claudio Marini, llega a Kairos Galería de Arte Contemporáneo. “Filea” es la palabra utilizada por la lengua griega antigua para referirse a la amistad, a ese vínculo fraterno que se establece en una relación de complicidad, armonía y comunidad de intenciones. La amistad entre los tres artistas, Giorgio Gali, Carlo Marchetti y Claudio Marini, que se presenta en esta primera exposición de 2024, es una amistad que se ha desarrollado durante mucho tiempo, con aprecio y respeto mutuo, un vínculo que también continúa en el arte hecho por cada uno de ellos con pasión y éxito durante varias décadas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Las Estrellas del Flamenco

La danza es protagonista durante el fin de semana en el Auditorio Parco della Musica con Las Estrellas del Flamenco, un viaje para descubrir los nombres más populares del panorama de la danza española, la bolera y la escuela flamenca. Una velada dedicada al ritmo implacable de los zapatos y castañuelas, donde celebramos las tradiciones centenarias de los bailes populares y sorprendemos con nuevas contaminaciones y reelaboraciones de este patrimonio artístico y cultural. La fecha es el domingo 28 y lunes 29 de enero con el evento que llenará de emoción, ritmo y calidez una de las salas más elegantes de la ciudad. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado de las Brujas

La primera cita de 2024 con el mercado dedicado a las brujas y a la antigua cultura herbaria, el domingo 28 de enero, de 10 a 19 horas, en la Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, en el corazón de la Roma histórica en Testaccio. El evento mensual dedicado a la cultura y tradiciones de los antiguos herbolarios continúa entre las escobas y calderos de brujas, con varios expositores especializados en la zona dedicada al mercado esotérico y artesanal de la Plaza de la Otra Economía. Entrada gratis. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Árbol de Navidad en el Teatro Dorado.

El Teatro Dorado presenta “El árbol de Navidad” con Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi y Andrea Lolli. Una película de comedia que gira en torno a la historia de Marco, un apuesto joven de cuarenta y cinco años y escritor de profesión, que lleva cuatro años viudo. Una vida que afronta en memoria de su esposa sin ningún interés en otras relaciones. Marco ni siquiera ha puesto un árbol de Navidad desde que perdió a su pareja, a su amor. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

El mundo de los globos, Galería Jeff Koons

The World of Balloons es la nueva exposición dedicada al artista Jeff Koons que se inauguró en la Galería Deodato Arte en 122 Via Giulia y presenta famosas esculturas inflables, entre ellas Balloon Animals, Balloon Dog, la serie dedicada a Diamonds y Seated Dancer. La exposición brinda la oportunidad de ver las obras raramente vistas que han convertido a Koons en uno de los artistas más famosos y respetados del mundo. En el centro de la galería se encuentra la Colección Celebration, que comenzó en la década de 1990 y está inspirada en decoraciones inflables exhibidas en los patios traseros de las casas en el centro-sur de Pensilvania, donde creció Koons. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Frozen” en el Teatro Anyin

El domingo 28 de enero, en el Teatro Aniene, el grupo de teatro Bolle Spaziali presentará el espectáculo infantil “Frozen”, con Piera Fumarola y Tina Angresani. Durante un acontecimiento muy importante, el malvado y travieso Príncipe Marioneta decide destruirlo todo organizando un secuestro contra la Reina de las Nieves. Su hermana Anna y el leal Olaf pedirán a los niños que la ayuden a encontrarla. En este mundo verdaderamente de fantasía, personajes inesperados se turnarán para intentar salvar a Elsa, con muchas situaciones inesperadas y divertidas. El pequeño público determinará el final con sus sugerencias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Peter Pan” en el Teatro Tirso

El domingo 28 de enero se representará en el Teatro Tirso el espectáculo infantil “Peter Pan” del Grupo de Teatro Gata Neira. Volar es uno de los mayores deseos que tienes cuando eres niño. Viajar es sinónimo de imaginación. Si luego añades un lugar donde prevalezca el sabor de la aventura, los juegos y las batallas, el círculo se cerrará. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Elisabetta I. Mujer y Poder” en el Teatro Tor Bella Monaca

“Elizabetta I – Mujeres y poder” es el espectáculo que llega al Teatro Tor Bella Monaca de Roma el viernes 26 de enero, sábado 27 de enero y domingo 28 de enero. Los límites del poder se dibujan en estrategias, tácticas y líneas horizontales y verticales: un juego de ajedrez imaginado por hombres y jugado por una mujer. Isabel I, Reina de Inglaterra e Irlanda, se ha convertido en un símbolo de cómo se orientan las mujeres en relación al poder, tanto en la historia de ayer como de hoy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

María Antonieta en Largo Place

María Antonieta concluye su gira en Largo Venue el sábado 27 de enero. “The Tiger's Absence Club Tour” es la gira que toma el nombre de su último disco. Esta nueva salida en vivo a los clubes sigue el éxito de la gira de verano anterior, donde el cantautor actuó en festivales italianos clave y también abrió la única cita italiana de Lana Del Rey en La Prima Estate Festival. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Bruschetta en Casabrotta

Este sábado y domingo regresa uno de los festivales más esperados: la Bruschetta Casabrotta. Prepárate con mucho aceite y mucha bruschetta para un fin de semana lleno de sabor. Degustaciones, espectáculos folclóricos, exposiciones, música en vivo y visitas guiadas, con un gran protagonista: el aceite de oliva virgen extra de gran calidad, de sabor intenso y aromático, ya era apreciado por los antiguos romanos. En Casabrota, un bonito pueblo de la provincia de Rieti, todo está preparado para recibir a los numerosos romanos que abandonan la ciudad, para no perderse esta deliciosa cita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viajes panorámicos entre los pueblos de Turano.

Avventure nel Mondo organiza una excursión el domingo 28 de enero. Un paseo para descubrir los principales aspectos de las hermosas montañas que rodean el lago Turano. Las montañas con sus senderos, antiguos caminos de mulas, caminos de ovejas, acequias y cerros permiten tener una visión global de la armonía del valle con sus diferentes elementos. Comienza caminando por el foso de Santaville hasta llegar a Vai Pratara, también conocida como Old Ara, donde los agricultores solían cultivar trigo. Continuando más arriba se sigue un camino panorámico hasta cruzar un hayedo, donde será fácil encontrar huellas de lobos, ciervos y corzos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]