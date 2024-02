Evento Galaxy Z Fold6 y Flip6 en julio: se especula sobre la fecha

Uno empieza a generalizar fecha del evento de verano Durante el cual Samsung anunciará la nueva generación de smartphones plegables, los próximos relojes inteligentes Galaxy y, quién sabe, incluso el Galaxy Ring, el anillo inteligente que se mostró en el Mobile World Congress de Barcelona. Según fuentes de compañeros sammobile.comel Abierto Galaxia 2024 (El número dos, el primero fue el S24 en enero) se llevará a cabo en Julio.

Esta no sería una elección sorprendente, al menos no este año: Samsung cambió los meses a 2023, trasladando sus ofertas de verano de agosto a julio. Adecuado Es poco probable que el mes vuelva a cambiarSin embargo, los rumores hasta ahora no han dicho nada al respecto, lo que indica que el Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5 recibirán casi un año completo como “los mejores de su clase”. Entonces Galaxy Z Fold6e Flip6 los veremos En julioespecifica exactamente cuando Es más complicado. Los colegas intentan escribir que el evento se llevará a cabo en la segunda semana del mes. Elegir la semana es el ejercicio más difícil, pero una vez establecida la hipótesis, elegir el día es relativamente sencillo.

el Galaxy Unpacked normalmente se lanza los miércoles, y los miércoles de la segunda semana de julio, aparentemente solo hay uno. En definitiva, la única hipótesis actualmente sobre la mesa es que Samsung eligió el miércoles. 10 de julio de 2024 En cuanto al próximo Galaxy Unpacked, seguramente tendremos que esperar mucho tiempo, aunque los rumores de las próximas semanas puedan darnos indicaciones que van en la misma dirección u otra.