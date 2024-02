Estado del juego: todas las novedades y juegos de PlayStation del evento, desde Silent Hill hasta Death Stranding

Después de una larga espera, Sony finalmente ha revelado qué videojuegos importantes llegarán a PlayStation en los próximos meses. A través de su State of Play de enero de 2024, el gigante japonés hizo un balance de la situación, mostrando más de 15 experiencias que llegarán a PlayStation 5 en las próximas semanas, entre exclusivas y no exclusivas.

Estado de la situación de enero de 2024

Uno de los juegos más esperados del State of Play de enero de 2024

Empezamos fuerte de inmediato con Buzos del infierno 2, un shooter cooperativo absolutamente sorprendente lleno de monstruos, armas y explosiones. Del rápido tráiler no entenderás mucho, salvo que habrá diversión en compañía de amigos, con decenas de monstruos que eliminar, incluso a bordo de vehículos blindados. Helldivers 2 llega el 8 de febrero a PS5.

El evento fue presentado brevemente por Hermen Holst, director de PlayStation Studios, quien apareció para reemplazar al dimitido Jim Ryan. Después de algunas palabras formales, se pasa el balón a Hoja de estrella, un juego de acción en tercera persona con una fuerte temática japonesa y lleno de acción e historia. Stellar Blade se desarrollará en un futuro apocalíptico donde hermosas chicas trabajan juntas para liberar un mundo de alta tecnología, pero al borde del desastre. En Sion viven los últimos supervivientes que luchan en el borde del páramo, recolectan materiales, desarrollan armas y exploran gradualmente nuevas partes de la tierra.

Como siempre, los eventos en el campo se intercalarán con etapas más narrativas en las que podrás conocer una variedad de personajes secundarios, así como mejorar, personalizar y fortalecer al protagonista. Evidentemente, no faltarán batallas contra jefes gigantes. Stellar Blade se lanzará el 26 de abril.

El ritmo y la atmósfera definitivamente cambian gracias al nuevo Sonic. Colorido, rápido y aparentemente cooperativo. En el clip vemos dos erizos azules e incluso su versión negra, Shadow. Continuando con la rotación entre capítulos 2D y 3D, SEGA ha anunciado Sonic X Shadow Generations, un nuevo juego de plataformas de acción en 3D.

Pasamos a otro producto con fuerte impronta anime, Zona cero Zenlis, la última creación de Hoyoverse, los creadores de Genshin Impact. En este caso, el anuncio del State of Play de enero indica que el juego está en desarrollo para PS5.

No te lo puedes perder estrellas de espuma, el divertido juego de disparos en tercera persona en línea basado en espuma creado por Square Enix será gratuito para todos los suscriptores de PS Plus en febrero. Lo probamos recientemente.

dave el buzouna de las mejores aventuras independientes del año pasado, llegará a PS4 y PlayStation 5. Más precisamente, será en abril y estará equipada con contenido nuevo, como un DLC masivo dedicado a Godzilla que estará disponible a partir de Puede.

Otro salto de lógica y nos adentramos en una inquietante supervivencia con un plano isométrico que parece muy inspirado en la serie Diablo, con un toque vampírico. V-Rising llegará en 2024.

Shawne Benson hace el gran regreso de Silent Hill, uno de los nombres más famosos de Konami. Fieles a la tradición, los videojuegos de esta serie no escatiman en atmósferas y momentos de tensión real y emocional. Ves docenas de habitaciones inquietantes, monstruos y situaciones inquietantes. Excepto, sorpresa, que no es una nueva versión, es una SMS de colina silenciosauna experiencia gratuita que llegará próximamente a PlayStation 5 y que debería acercar a los jugadores a esta querida saga, que lleva mucho tiempo en suspenso.

Todo esto es un aperitivo para el remake. Colina silenciosa 2, un videojuego clásico que retoma uno de los capítulos más queridos de la serie. En este caso la vista vuelve a la perspectiva en tercera persona y podrás revisitar la mezcla de combate, acertijos y tensión que hizo inmortal al juego. Así como la banda sonora y la famosa sirena. Por ahora, todavía vemos muy poco, tanto es así que el anuncio sugiere que el juego está en desarrollo para PlayStation 5.

Judas el visionario

Pasamos a la nueva creación de Kevin Levin, creador de Bioshock. Judá Parece repetir todos los temas que hicieron famoso al autor estadounidense: una historia convincente, un universo visionario y mucha acción. Incluso el sector técnico parece muy respetable y parece combinar juegos de disparos con un elemento de juego de rol que garantiza al héroe una serie completa de poderes. Aunque gráficamente luce muy avanzado, Judas aún no tiene fecha de lanzamiento.

Vertigo Games presenta el nuevo Metro, el último capítulo de la serie de videojuegos basada en las novelas homónimas de Dmitry Glukhovsky. También en este caso nos encontramos en la Rusia posnuclear donde tendremos que intentar sobrevivir entre monstruos mutantes y humanos locos. Despertar Metro Llegará en 2024 a PS VR2.

Nos quedamos en el ámbito de la realidad virtual con un juego de rol íntegramente en realidad virtual con una atmósfera decididamente clásica, muy similar a la de Skyrim. La banda sonora también suena épica, al igual que el vanguardista sistema de combate. a Cuentos míticos Llegará el 8 de febrero a PS VR2.

Capcom utiliza el State of Play de enero de 2024 para evaluar el desarrollo del juego La doctrina del dragón 2, el muy esperado juego de rol “occidental”. El tráiler se centra en una batalla increíble que muestra las muchas habilidades del jugador y sus peones, así como una excelente sección de gráficos llena de efectos y enemigos masivos. Dragon's Dogma 2 llegará el 22 de marzo.

continuamos con El ascenso de los Ronin, el nuevo producto de Team Ninja en colaboración con PlayStation Studios. Se trata de un RPG de ambientación japonesa donde controlarás a un personaje capaz de explotar la clásica agilidad ninja con toda una serie de técnicas avanzadas, como alas voladoras y ganchos de agarre, que le permitirán moverse rápidamente además de subir en avión sobre los tejados de la ciudad o a lomos de un caballo.

No faltarán las batallas a muerte, uno de los elementos que hizo famoso al Team Ninja, donde las armas blancas se pueden mezclar con magia y tecnologías modernas como rifles y lanzallamas primitivos. Tecnológicamente, Rise of the Ronin no parece el mejor producto del catálogo de PlayStation, pero la capacidad de Team Ninja para crear una jugabilidad atractiva y divertida debería ser garantía de calidad. El juego se lanzará el 22 de marzo en PS5.

Otro remake muy comentado de esta situación llegará en enero de 2024. Hablemos de ello. Hasta el amanecer, una aventura de terror inspirada en las películas de terror para adolescentes de hace unos años. Es sin duda uno de los mejores juegos de este género, que regresa en una versión mejorada en PC y PS5 durante 2024.