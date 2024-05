Está prevista la apertura del primer supermercado Esselunga en toda Rumanía

Todo está listo para la apertura de la nueva Esselunga en Via Antica Milizia, la primera en Rávena. La ceremonia de apertura -aunque no está previsto ningún corte de cinta- está prevista para el miércoles 22 de mayo a las 7:30 a.m. Se trata del primer supermercado de la cadena en toda la región de Rumanía (el más cercano se encuentra actualmente en Bolonia).

La tienda está situada en el subdistrito de Via Antica Milizia, cerca del parque Cesarea y cerca de la zona donde el grupo Cia-Conad planea construir dos tiendas adicionales (una de alimentación y otra de no alimentación), así como nuevas viviendas. En los últimos meses, la empresa ha contratado a unas cien personas, entre funcionarios estudiantiles, personal de ventas y cajeros.

Esselunga Spa es una gran empresa minorista italiana, fundada en 1957, con sede ubicada en Limito di Pioltello, en la provincia de Milán. La empresa, filial de Supermarkets Italiani Spa, es una de las grandes cadenas minoristas italianas activas en Lombardía, Toscana, Emilia-Romaña (por el momento sólo en la región de Emilia), Piamonte, Véneto, Liguria y Lacio. Hoy en día, Esselunga cuenta con una red de 170 supermercados y grandes almacenes, posee 3 centros de distribución en Limito di Pioltello, Biandrate (Novarra) y Sesto Fiorentino (Florencia) y emplea a más de 25.000 personas.