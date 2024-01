Brioche siciliano, frito y relleno de esta manera: bondad sin precedentes, esta vez olvídate de la dieta

¿Has probado alguna vez a rellenar el brioche siciliano de esta forma? No podrás creer tu gusto: pruébalo ahora.

Hay algunos platos tradicionales italianos que siempre son difíciles de rechazar. Incluso si estamos a dieta, incluso si nos hemos comprometido a no comer más dulces ni comidas pesadas, incluso si estamos realmente convencidos de que finalmente hemos tomado el camino saludable y nunca volveremos atrás. Es imposible hacer eso cuando tenemos algunas cosas buenas frente a nosotros, Por ejemplo, brioche siciliano.. Fritos, tan suaves y rellenos de esta manera que te volverán loco.

Los productos caseros definitivamente son más auténticos, puedes elegir los ingredientes que más te gusten y puedes estar seguro de que no están llenos de conservantes como los del supermercado. Prepara brioche siciliano frito en casa para un comienzo de semana diferente a lo habitual, donde podrás olvidarte de tu dieta al menos por una vez: no te arrepentirás en absoluto y no te sentirás culpable, porque estarás demasiado ocupado disfrutándolos. y lamerte los dedos.

Brioche siciliano casero frito y relleno: la receta que no te puedes perder si eres goloso

La especialidad de este suave y rico brioche relleno es que está delicioso! Una simple variación de la receta original de “tobyPostres rellenos de helado para un desayuno realmente delicioso. Puedes preparar esta deliciosa versión para complacer incluso a aquellos a los que no les gustan mucho los dulces pero no quieren renunciar a la deliciosa receta. Hazlo en casa y no te arrepentirás en absoluto.

ingredientes

250ml de agua

125 gramos de harina

25 gramos de parmesano

300 gramos de ragú

Sal al gusto

Pan rallado al gusto

500 gramos Manitoba

50 gramos de ghee

10 gramos de levadura de cerveza

1 huevo

250 mililitros de leche

2 cucharaditas de azúcar

Aceite para freír al gusto

camino

Empezar a mezclar la masa harina de manitoba, Manteca de cerdo, levadura, un huevo, Azúcar y leche. Amasar bien, luego hacer unas 9 bolitas de 100 gramos cada una y dividir una de ellas en 8 bolitas de 15 gramos cada una. Dejar reposar la masa unos 30 minutos para que suba. Preparar la masa con cascada, preciso Y un poco sal. Calefacción raju En los fritos. Crea el look clásicocom.tuppo“Sicilia, rellénala con ragú y sumérgela en la masa. Freír en abundante aceite y colocar en un plato cubierto con papel toalla para absorber el exceso de aceite. ¡Sirva mientras aún está caliente!

Obviamente esta deliciosa idea no es recomendable para todos los días de la semana, pero para el fin de semana o un comienzo rápido puede ser lo mejor!