España gana el Mundial de Pedales

Guttierez decidió follar en el primer partido Galón de callejón próximo Arturo Goello Frente a Sanyo Guttierez y Augustine Tobias, La última creación de una pareja en la gira mundial de pádel que ganó la última prueba que jugaron Malmo Patel Open.

No pongas demasiado peso Callan y Goello El que aterrizó en el campo con ganas de enfrentarse a la pareja más cercana. Así, tras los dos primeros partidos, la pareja española aplastó a sus rivales en cinco partidos consecutivos, capturando el primer set 6-1. En el segundo set, las fuerzas entre los dos pares fueron iguales, cada uno manteniendo su propio servicio. Así que hasta el décimo juego, cuando Ale y Arturo se tomaron un break decisivo, llevaría a una victoria por 7-5 sobre el set y el partido.

En el segundo juego Presentado por los argentinos Fernando Belasteguin y Martín de Nenno. La pareja jugó en varios partidos del Mundial Bagido Navarro y Juan LeBron, La pareja se convirtió en la mejor pareja del planeta en 2019.

Si bien ya fue una inspiración ver a la pareja española competir juntos nuevamente, fue interesante ver a Pacquiao por delante de su actual compañero de ronda, De Nano.

Con un quiebre en el cuarto juego, los españoles empezaron muy fuertes y tomaron una ventaja de 3-1.

Con esa ventaja llegaron al 5-2, momento en el que pudieron terminar el set con un nuevo break.

Sin embargo, como un ganador Exención de impuestos Y un milagro en este juego Por Nenno Tienen mucho más que decir. Respondieron mejor con un quiebre en el juego inicial del segundo set. Con esto no necesitaron forzar y capturaron el set 6-3.

El tercer set mira el excelente trabajo de Argentina y por el contrario los españoles estuvieron un poco perezosos, pero la reacción de los ibéricos ante los sudamericanos fue 5-2 y en 5 partidos consecutivos ganaron el set, el torneo y el mundial. Copa de España.

Con este título, España pudo restablecerse en el Campeonato del Mundo en la división masculina después de su última victoria en Cancún hace 10 años.

Este es el cuarto título de España contra las 10 carreras de Argentina.

España siempre entre mujeres

Como era de esperar, el buque de guerra español salió victorioso, gracias a las victorias Salasar-Tri Campus-Jensen e. 6-2 / 6-0 Josmaria-Sanchez 7-6 / 2-6 / 6-4 en Pre-Osoro.

El tercer partido no se jugó por la pérdida de la dupla Ortega-Laguno con la decisión ya comprada para España.

Para los iberos este es el cuarto Mundial consecutivo en el que Argentina ha ganado un total de 7 Mundiales contra 8 Mundiales.

Los hombres son quintos en Italia

Para los hombres de Italia, el quinto lugar en este Campeonato del Mundo es el mejor lugar en la historia de nuestra selección nacional en los Campeonatos del Mundo de Pedal.

El mejor resultado anterior fue terminar sexto en 3 Campeonatos del Mundo (2002 Ciudad México, 2012 Palma Mallorca en España y 2016 Cascais en Portugal).

Resultados finales de la Copa del Mundo masculina de Italia por el quinto lugar

Italia – Paraguay 2-1

Cremona-Capitoni Vs González-Fuera 6-3 7-6

Synchropy-de Giovanni Vs Adorno-Fernández 4-6 6-2 4-6

Catanio-Britos 3-6 6-3 6-3 contra Castenira-Benitez

El tercer lugar para las mujeres es Italia

Para el movimiento italiano, este es un gran resultado que da esperanzas de un futuro aún más brillante.

Mejoramos el resultado de la Copa del Mundo 2018 en Paraguay, donde nuestro azul terminó cuarto.

El primer encuentro del partido fue sin historia con Giulia Suzarello y Sierra Pappasena, que derrotaron a la pareja francesa de Ligi-Invern 6-2 / 6-2 en 49 minutos sin ningún problema particular. Emily Stellado y Valentina Tomasi En el mundo se enfrentan a la pareja Transfine más fuerte liderada por Alex Columbine No. 20 y Charlotte Chaubry.

El equipo francés ganó el partido por 6-3.

Todo se decidió en el tercer juego con nuestra nueva pareja. Carolina Orsi y Georgia MarsetI contra Lea Kodalier (No. 38 del mundo) y Mai Vo.

Luchamos duro en el primer set y ganamos 7-6 en el tiebreak.

En segundo lugar, los jugadores franceses jugaron mejor que los italianos y ganaron el set 7-5.

¡En el último set, los italianos sobresalieron 6-3 y terminaron terceros!

Felicitaciones a todos los blues y clubes (4 atletas Circolo Connotieri anine Y en 2Club naranja) Que los han apoyado en su desarrollo profesional durante muchos años.

Resultados de la final mundial femenina de Italia 3-4 ° puesto

Italia-Francia 2-1

Pappasena-Suzarello vs Liki-Invern 6-2 / 6-2

Stellado-Tommasi vs Columbine-Chowbry 3-6/3 – 6

Orsi-Marchetti vs Godallier-Voi 7 ​​- 6/5 – 7/6 – 3

(Con el Sr. Patel Patel)